候選人：選前送禮沒關係？法官：破壞影響選舉公正

2019-04-09 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民陳男4年前選沙鹿區的里長，僅差50票落選，這次由妻子蔡婦出馬競選里長，夫婦致贈選民「戀戀茶花台灣紅茶」、「台灣頂級紅茶」，被檢警查獲，台中地院今天依違反選舉罷法將陳男判刑1年7月，緩刑3年，並向公庫支付15萬；判蔡婦1年8月，緩刑3年，並向公庫支付20萬元。

合議庭審酌，陳男、蔡婦無前科，犯後均自始至終坦承不諱，均稱誤以為參選前送禮沒關係，方觸犯法律，已經知道做錯。法官以兩人有悔意，且兩人平常熱心公益，因此各宣告緩刑3年，以啟自新。

檢審查出，蔡婦（63歲）是台中市第三屆里長候選人，她的丈夫陳男（67歲）原是里長，後於2014年改選時落選心有未甘，陳去年初決定推由妻子蔡婦參選。

鑑於上次選舉僅因50票之差落選，蔡、陳於去年3、4月間，自大台中商業會取得數目不詳的「戀戀茶花台灣紅茶」茶葉罐，每罐價值約新台幣210元；以及於7月間，自不知情的林姓友人處，取得「台灣頂級紅茶」茶葉罐、及「戀戀茶花台灣紅茶」茶葉罐、及「好茶韻」送禮紙袋。