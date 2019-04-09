普悠瑪事故 北檢：台鐵局存有各方缺失

2019-04-09 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



去年台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬站發生重大死傷事故，台北地檢署詳盡調查相關事證後，發現ATP（遠端監視系統）連線施工、台鐵局驗收測試過程至監督操作等各方面均存在缺失。考量業務過失致死罪部分正由宜蘭地檢署偵辦，因此今請求高檢署移轉管轄至宜檢。

北檢指出，有關台灣鐵路管理局人員於普悠瑪號ATP遠端監視系統涉嫌不法案件，經指揮法務部調查局北部地區機動工作站及法務部廉政署進行調查，並召開多次專案會議，調取相關標案採購驗收資料（含招標文件3宗、契約規範15宗、驗收紀錄7宗）、測試計畫書1件、測試程序書184件、監造檢驗報告11件、測試報告書856件、驗收測試錄影檔（存錄容量2TB硬碟2顆）、相關函文暨文件286件。並至調車廠、綜合調度所現地會勘，及傳喚訊問台灣鐵路局相關標案採購、監造、測試、驗收及立約商、製造商、認證公司等人員共計65人次，勾稽清查相關人員計50人次（包含4法人）之資金明細及大額通貨、外匯收支等資料計644筆。