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普悠瑪事故 北檢：台鐵局存有各方缺失

2019-04-09 09:45聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

去年台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬站發生重大死傷事故，台北地檢署詳盡調查相關事證後，發現ATP（遠端監視系統）連線施工、台鐵局驗收測試過程至監督操作等各方面均存在缺失。考量業務過失致死罪部分正由宜蘭地檢署偵辦，因此今請求高檢署移轉管轄至宜檢。

北檢指出，有關台灣鐵路管理局人員於普悠瑪號ATP遠端監視系統涉嫌不法案件，經指揮法務部調查局北部地區機動工作站及法務部廉政署進行調查，並召開多次專案會議，調取相關標案採購驗收資料（含招標文件3宗、契約規範15宗、驗收紀錄7宗）、測試計畫書1件、測試程序書184件、監造檢驗報告11件、測試報告書856件、驗收測試錄影檔（存錄容量2TB硬碟2顆）、相關函文暨文件286件。並至調車廠、綜合調度所現地會勘，及傳喚訊問台灣鐵路局相關標案採購、監造、測試、驗收及立約商、製造商、認證公司等人員共計65人次，勾稽清查相關人員計50人次（包含4法人）之資金明細及大額通貨、外匯收支等資料計644筆。

北檢表示，因宜蘭地方檢察署檢察官正偵查普悠瑪號第6432次列車出軌事故，經該署表示就ATP遠端監視系統未連結施工原因為何、是否為事故發生原因、承辦人員是否須負業務過失致死等刑責，均為該署檢察官釐清偵辦中。為避免認事兩歧，經與該署承辦檢察官協調後，將本案呈請臺灣高等檢察署核轉宜蘭地方檢察署併同偵辦。

去年10月台鐵普悠瑪列車高速行駛撞擊新馬車站月台後出軌造成嚴重傷亡。本報資料照片
去年10月台鐵普悠瑪列車高速行駛撞擊新馬車站月台後出軌造成嚴重傷亡。本報資料照片
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普悠瑪號檢察官台鐵
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