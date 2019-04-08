高雄銀曾為慶富擔保17億 但無虧損還倒賺手續費

2019-04-08 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄銀行預計本月25日至高市議會進行慶富案專案報告，由於高銀曾替慶富公司做17億多元的履約金保證，高雄地檢署深入追查有無弊端，不過當時高銀要求慶富要以16億多元現金存款當擔保，還因此收取手續費賺進超過兩千萬元，認定沒有涉及背信罪，將全案簽結。

高雄地檢署前年起偵辦慶富詐貸案，發現慶富集團除標得349億元的獵雷艦國艦國造案，疑似同時承包多件工程，導致集團產生嚴重資金缺口，才以詐貸手法「挖東牆補西牆」，害10幾間債權銀行損失上百億元。外界質疑有官員介入施壓讓銀行輕易放款，但檢方對此分案偵辦，認定銀行授信的過程沒有不法，皆簽結處分。

檢調也查出，慶富公司2014年11月3日和國防部簽約獵雷艦標案，1周內要提供17億4665萬元的履約金保證，否則契約失效，慶富於簽約當日，緊急向長期往來的高雄銀行提出申辦履約保證。