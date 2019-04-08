親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高雄銀曾為慶富擔保17億 但無虧損還倒賺手續費

2019-04-08 23:42聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄銀行預計本月25日至高市議會進行慶富案專案報告，由於高銀曾替慶富公司做17億多元的履約金保證，高雄地檢署深入追查有無弊端，不過當時高銀要求慶富要以16億多元現金存款當擔保，還因此收取手續費賺進超過兩千萬元，認定沒有涉及背信罪，將全案簽結。

高雄地檢署前年起偵辦慶富詐貸案，發現慶富集團除標得349億元的獵雷艦國艦國造案，疑似同時承包多件工程，導致集團產生嚴重資金缺口，才以詐貸手法「挖東牆補西牆」，害10幾間債權銀行損失上百億元。外界質疑有官員介入施壓讓銀行輕易放款，但檢方對此分案偵辦，認定銀行授信的過程沒有不法，皆簽結處分。

檢調也查出，慶富公司2014年11月3日和國防部簽約獵雷艦標案，1周內要提供17億4665萬元的履約金保證，否則契約失效，慶富於簽約當日，緊急向長期往來的高雄銀行提出申辦履約保證。

高雄銀行則要求，16億元部分，慶富需用活期存款16.85億元設質予高銀，另1億4665萬元，以信用貸款方式由陳慶男夫妻當連帶保證人，高銀內部才層層審核通過；且此貸款案光是手續費賺進超過2000萬，檢方認定相關高銀人員沒有背信罪嫌。不過這筆17億元的履約金保證，也在國防部跟慶富解約後沒入。

慶富公司曾申請高雄銀行做17億履約金保證，高雄地檢署調查後認定高銀沒有背信罪嫌，...
慶富公司曾申請高雄銀行做17億履約金保證，高雄地檢署調查後認定高銀沒有背信罪嫌，全案簽結。圖為慶富總部大樓。圖／本報資料照
分享

慶富案詐貸獵雷艦
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

影／泰山八寶粥涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

2019-04-08 21:41

怕吹酒測不過 奇葩男拿明星花露水漱口果真超標

2019-04-08 21:23

遭外籍交換生指控權勢性交 前扶輪社長不起訴

2019-04-08 22:34

泰山八寶粥公司涉詐貸 董座父親詹信夫移送北檢

2019-04-08 20:38

彭坤業關說懲處案改期12日 彭要親向檢審會說明

2019-04-08 18:30

誠心燒香點根蠟燭卻燒屋 粗心男被判拘役30日

2019-04-08 17:46

毒品通緝犯拒捕罵髒話 衝撞警員判處拘役50天

2019-04-08 17:28

小弟為養生館保護費冤枉遭押61天 請求刑事補償金

2019-04-08 17:02

大叔佯裝運動翻人機車座墊 聽到有證人全招了

2019-04-08 15:48

志玲姊姊捍衛隱私權告週刊求償1千萬 法院判獲賠80萬

2019-04-08 15:44

街口支付收購愛評網傳不當解僱 綠委譴責

2019-04-08 15:22

逃過25年追訴 他犯前鎮賭場槍擊洗劫4人免訴

2019-04-08 15:08

泰山八寶粥公司涉詐貸逾10億元 檢調約談董座詹舜淇

2019-04-08 15:07

桃檢疑涉關說案，竟成司改團體戰場？

2019-04-08 13:09

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

時力黨工林效先涉毒案 檢調查不起訴還清白

2019-04-08 12:23

「工時12小時學技術」 學徒提告機車行討回4年加班費18萬

2019-04-08 11:29

烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送

2019-04-08 10:25

加拿大大麻合法台灣違法 華僑走私37公斤兩度起訴

2019-04-08 10:21

父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57

一路違規逃 15張罰單…開車未繫帶 代價4.6萬

2019-04-07 23:35

員警兩度酒駕 沒想到上月勤前酒測未過車被扣

2019-04-07 23:07

無照酒駕撞上女騎士致骨折多處擦傷 修車師傅判4月

2019-04-07 21:25

他拖21分鐘不酒測 警察開罰法官挺

2019-04-07 21:24

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21

檢舉食安高市府拒發獎金 法院判他應得216萬

2019-04-07 19:38

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

2019-04-08 19:06

烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送

2019-04-08 10:25

殺台大女碩士分屍後上吊 今與父母均處分不起訴

2019-04-08 13:01

港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場

2019-04-08 08:51

新北議員金中玉遭毆鎖定2人 議員驚：這次又為何被打？

2019-04-08 19:17

轎車猛撞電線桿斷成2截 救出1名男子送醫急救

2019-04-08 21:53

高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心

2019-04-08 14:13

象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59

六輕驚天一爆 「嚇死」兩公里外數千尾魚？

2019-04-08 11:09

連千毅遭起底是黑幫洗白變直播主 謠言瘋傳妻子捧肚護航

2019-04-08 09:49

影／監視畫面曝光！2歹徒尾隨新北議員金中玉 持球棒痛毆

2019-04-08 19:51

泰山八寶粥公司涉詐貸逾10億元 檢調約談董座詹舜淇

2019-04-08 15:07

影／廂型車開國道連12次自撞中央分隔島 駕駛送醫

2019-04-08 15:55

「工時12小時學技術」 學徒提告機車行討回4年加班費18萬

2019-04-08 11:29

朱男分屍台大女今與爸媽皆不起訴 黃父淚崩：他們知情

2019-04-08 17:17

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21

怕吹酒測不過 奇葩男拿明星花露水漱口果真超標

2019-04-08 21:23

影／新北市議員金中玉遭歹徒尾隨痛毆 警逮捕3嫌

2019-04-08 21:01

六輕氣爆意外 雲林縣長憤怒又難過向中央喊話

2019-04-08 12:20

港龍傳引擎冒煙急折返 旅客驚：起飛就有大震動

2019-04-08 10:20

連千毅向社會大眾道歉 指稱上頭已下禁酒令

2019-04-08 14:33

高市知名內惟商城大火幾全毀 幸無傷亡

2019-04-08 08:33

到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」

2019-04-08 13:02

小三生子成鐵證！親女兒揭腥爸偷吃

2019-04-08 12:19

六輕氣爆發生20小時 雲林多處空品紅色警示

2019-04-08 11:10

影／泰山八寶粥涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

2019-04-08 21:41

台南安南民宅半夜火災 燒燬兩車 二人輕傷送醫

2019-04-08 03:27

台塑六輕氣爆 管理部副總陳文仰：向社會大眾道歉

2019-04-08 10:54

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

泰山八寶粥公司涉詐貸 董座父親詹信夫移送北檢

2019-04-08 20:38

高雄護士提便當訪視 險遭婦人反鎖殺害

2019-04-08 16:44

父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

時力黨工林效先涉毒案 檢調查不起訴還清白

2019-04-08 12:23

妻子寒夜「冷」虐待？外遇夫訴請離婚被駁回

2019-04-08 13:23

藥妝店有噁心大叔 猛舔女童腳趾被店員合力壓制

2019-04-08 12:35

毒梟覬覦春吶商機 永和警協助破獲

2019-04-08 16:31

遭外籍交換生指控權勢性交 前扶輪社長不起訴

2019-04-08 22:34

台塑六輕氣爆 今早加入惰性氣體排出管內殘存氣體

2019-04-08 08:22

高雄銀曾為慶富擔保17億 但無虧損還倒賺手續費

2019-04-08 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top