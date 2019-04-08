影／泰山八寶粥涉詐貸 董座兄妹狼狽送北檢

2019-04-08 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際驚爆詐貸案。泰山集團第三代成員詹舜淇，涉嫌以開立假交易訂單手法，向國內14家銀行詐貸超過10億元，調查局桃園市調查處今天搜索欽泰國際等3處地點，約談詹舜淇、父親詹信夫、妹妹詹雅琳一家三口到案，另約談協助貸款的財務經辦方俐婷，晚間依違反銀行法移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

詹雅琳與方俐婷被調查局移送複訊時，發現有媒體守候，一度不肯下偵防車，後來她們拿出毛巾遮臉，把頭部包到密不透風，完全不給媒體拍照，移送過程未發表任何言論；反觀詹舜淇則大方許多，抬頭挺胸走進地檢署，展現大老闆氣度。

據了解，欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜聞名亞洲，董事長詹舜淇是泰山負責人詹逸宏堂兄弟，泰山詹家開枝散葉，第二代堂兄弟就有10多人，第三代更有位大明星，是Ｆ.I.R.飛兒樂團主唱詹雯婷，但泰山家族多年前就因經營權爆內訌，詹雅琳201年請辭泰山董事，但泰山仍持有欽泰國際百分之18.9股權。

據調查，詹舜淇涉嫌於2014至2016年間，涉嫌與大陸地區集團配合，明知公司無營運科技項目，卻以電子零件下單手法，製造營運良好假像，陸續向14間銀行詐貸，款項存入詹舜淇指定人頭公司帳戶，由於事後清償出現問題，銀行發覺有異驚覺遭詐，緊急向檢調提告，但目前仍有近10億元款項尚未清償。