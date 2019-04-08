怕吹酒測不過 奇葩男拿明星花露水漱口果真超標

2019-04-08 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園劉姓男子去年5月20日開車擦撞，被帶回派出所要求酒測，他擔心有喝啤酒恐超標，施測前竟拿廁所的明星花露水漱口，結果測出每公升0.41毫克，就連員警都嚇了一跳；檢方調查，花露水含酒精成份達百分之70，且劉抽血換算後也沒超標，予以不起訴處分。

檢警調查，劉（58歲）當天早上11點多開車行經中壢區慈惠三街和另輛車擦撞，結果測得呼氣值每公升0.41毫克，被依公共危險罪嫌移送偵辦。

劉坦承當天早上有喝啤酒，但堅決否認不能安全駕駛犯行，辯稱說離開案發現場到派出所才酒測，自己去廁所以為用明星花露水漱口可以降低酒測值，沒想到花露水酒精含量達百分之70，他之後再向員警反應去醫院抽血，最後換算呼氣值僅有每公升0.05毫克。

承辦員警證稱，依劉的身心狀況判斷沒有明顯飲酒反應、味道，將他帶回所內上廁所後就聞到有明星花露水味道，結果測出數值偏高，但依自己經驗來看，劉的外觀應不致於測出此等數值，後來劉也坦承有拿花露水漱口，才再將他帶去抽血。