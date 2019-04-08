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她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

八里掩埋場前場長鄭傑文涉貪起訴 環保局：等判決結果

2019-04-08 18:32聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文2014年辦節能規畫案，逃避採購法招標規定，20萬元標案拆2個不到10萬元的案子標出，涉嫌圖利特定廠商，要求吳姓雇員未驗收先簽章。台北地檢署認定為官商勾結，依貪汙治罪條例起訴，吳姓雇員依偽造文書罪名起訴。

新北環保局表示，本案在廉政署調查期間，環保局就積極配合調查，鄭傑文早已調離主管職，靜候法院判決結果。同案起訴吳雇員是短期職務代理人，2015年約滿就已離職。

新北偽造文書貪汙
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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