誠心燒香點根蠟燭卻燒屋 粗心男被判拘役30日

2019-04-08 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市林姓男子為示虔誠，每天早晨都在住處客廳神明桌點蠟燭，去年中也同樣依習慣將點燃的蠟燭放在神明桌，就放心地短暫出門，沒想到燭火不小心引燃一旁金紙、香燭，向四周延燒，火舌竄出民宅、還波及相鄰民宅，導致房屋大門、家具、壁面、遮雨棚等處毀損。基隆地方法院近日審結，認定林男犯失火燒燬致公共危險罪，依法判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

檢警偵辦，林男警詢時曾明確供稱，自己並無抽煙習慣，事發當時也沒有使用電器或炊事，只是他有點燃1根蠟燭燒香拜拜，卻沒有將點燃的蠟燭放在燭台上，反而大剌剌擺在神明桌上就直接出門，懷疑可能是蠟燭燒盡後滴下蠟油，燒到神明桌釀火災，再加上神明桌擺放了許多金紙、香燭，火勢才會一發不可收拾。

沒想到林男偵訊時卻改口稱電線走火釀禍。基隆市消防局出具火災調查指出，起火處並未發現電器配線，且客廳也無使用電器，初判電器因素起火原因較小；且火調人員在神明桌下發現大量祭祀用金紙、香燭有燃燒痕跡，研判香燭使用不慎引燃的可能性較大。