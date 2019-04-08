小弟為養生館保護費冤枉遭押61天 請求刑事補償金

2019-04-08 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市大同區養生館，前年8月遭人丟鞭炮、收取毛巾保護費，丟鞭炮的李姓男子經高等法院依照恐嚇危害安全罪判刑5月確定，得易金罰金15萬元，背後涉嫌教唆犯案的王姓大哥、涉嫌開車的吳姓小弟獲判無罪。當時19歲的吳男被冤枉羈押達61天，全案定讞後請求刑事補償金，士林地院准予補償12萬2千元。

自稱是天道盟同心會大同分會長的王姓男子，106年在大同區2家養生館推銷承攬毛巾清潔業務，遭拒絕後，涉嫌指使李、吳兩人丟鞭炮恐嚇，李在法院審理時表示，「當天心情不好，就去放鞭炮」，坦承犯行，但無證據證明王姓大哥有指使，王獲判無罪。

當時涉嫌開車的小弟吳男，一開始坦承開車載李男去放鞭炮，但開庭時，卻稱車子借給他人，自己待在家裡。經調閱吳男行動電話基地台位置，確認吳在案發時並未出現在養生館附近，一審獲判無罪，高院也判決無罪確定。