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海外網購輸入60瓶減肥藥 產婦判刑罰12萬元

2019-04-08 16:27中央社 台北8日電

28歲何姓婦人因產後肥胖向大陸網購減肥藥60瓶寄送回台，遭關員查獲含有西藥成分，移送法辦。高院今天認定她觸犯過失輸入禁藥罪，判刑4月，得易科罰金新台幣12萬元，可上訴。

台灣高等法院合議庭指出，何姓婦人坦承因生完孩子，較為肥胖，為達減肥效果，比較各產品及諮詢大陸賣家後，民國105年7月間以網路下單方式訂購舒立輕sulilight 60瓶並寄送到台灣，打算順便做網拍，賺點差額，未料貨物被關員抽查，而吃上官司。

何婦於高院出庭時表示，真的不知道訂購這款減肥藥含有西藥成分，並為藥事法規範的藥品，還必須先向衛生福利部申請核准才可輸入，她是過失，請求輕判。

高院合議庭審酌，巿面上成藥及保健食品種類多，成效各異，消費者購買何種產品為個人選擇，這些成藥及保健食品詳細成分為何，除非醫藥界或熟諳精研者，一般消費者難查明洞悉，認為何婦非故意犯罪。

合議庭指出，現今消費常態，並沒有要求消費者在購買成藥前，要自行清查想買產品是否含有禁藥，且何婦坦承不諱，因此依藥事法的過失輸入禁藥罪，判刑4月，得易科罰金新台幣12萬元，60瓶減肥藥（3000顆膠囊）宣告沒收。全案還可上訴。

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