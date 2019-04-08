志玲姊姊捍衛隱私權告週刊求償1千萬 法院判獲賠80萬

2019-04-08 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



壹週刊在107年以封面故事報導林志玲的秘密愛巢，刊登了2張從山坡馬路上拍攝的生活照，林志玲在同年月23日怒告壹週刊侵害隱私權，並求償1000萬元。士林地方法院今日判志玲姊姊勝訴，可獲精神撫慰金80萬元。

壹週刊107年3月21日出刊878期B本，封面故事為「言承旭直搗香閨 林志玲秘密愛巢曝光」，內容第六頁至第九頁報導，標註了「疑似林志玲的女子裹著浴巾關紗門」、「紮著馬尾的林志玲往房間走去」等2張照片，文章指出居住在北市文山區一處社區大樓，頂樓二戶打通成96坪等語。

林志玲主張，壹週刊公司、總編輯、副總編輯、及主任兼跟拍記者等人，為了刺激週刊銷售量，罔顧隱私權，跟拍記者用攝影機窺視、竊錄家中的生活情形，並向社會大眾公開揭露住所資訊及住宅內的私人生活照片，嚴重侵害隱私權，求償1千萬元。

林志琳的住處內兩旁窗簾有拉上，僅留一小縫作為通風透氣用，但跟拍記者長時間將鏡頭對著原告住處持續拍攝。林志玲主觀認為，家中私人活動絕無有向社會大眾公開的意願。

被告主張，照片拍攝地點在馬路上、供公眾通行的山坡邊，非用窺視、竊錄等違法方式取得，且林志玲自行靠近陽台邊，像是要關閉紗門。當時她幾乎外漏住宅外，抬頭仰望或遠望，可用肉眼察見。另，社區房仲業者早已知悉林志玲住所，並用此招攬客戶。

判決書指出，被告辯稱原告林志玲的婚姻狀況是大眾矚目及關注焦點，具有公益性和極高新聞價值，但法官則認為，此非不具公益性，不能因為具有新聞價值，為滿足會大眾好奇，侵犯原告私領域空間。

法官認為，根據週刊刊登的照片，林志玲單純調整門窗、經過門窗前，無意願、預期家中生活情形遭人攝錄公開，被告以科技設備不法窺探、竊錄並公開原告家中生活情形，侵害隱私權情節重大。