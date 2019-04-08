街口支付收購愛評網傳不當解僱 綠委譴責

2019-04-08 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



民進黨立委余宛如與台北市議員邱威傑（呱吉）今下午針對街口支付收購客誠科技公司（iPeen愛評網）後涉違法解雇內部16名員工舉行記者會，直指街口支付執行長胡亦嘉併購後，即以威脅、挑釁的方式開除愛評網16位員工，片面終止雙方勞雇關係。

邱威傑指出「愛評網」已於今年3月27日由百分之百出資額收購的新雇主「街口網絡股份有限公司」指派代表人胡亦嘉登記成為客誠公司的負責人。3月28日胡亦嘉即向三位原客誠主管職員工明言：若不放棄原受前雇主勞動契約保障的條件自動離職，他就會讓客誠公司破產、讓所有員工都拿不到錢。但此提議遭到愛評網主管群的反對，認為此舉嚴重傷害原有勞工權益，請胡亦嘉三思。

邱威傑表示，胡亦嘉在未經進一步溝通說明的情況下，於4月1日晚間寄給所有員工一封公開信，通知8位客誠主管職員工及所有外勤行銷業務員工：「因過份曠職，嚴重違反勞動契約，即日起(2019/04/01) 立即開除免職，不予給付任何資遣費與三月份薪資。」

邱表示，胡亦嘉並指示剩餘8位員工包括前端工程師、UI設計師、財務、客服人員、產品經理、產品運營等，要求這些與「銷售業務簽約」無直接相關職務的員工，必須在2019年4月14日之前完成被開除業務同仁未執行項目，並揚言若未能完成，將予以開除免職。

原愛評網員工出示證據表示，胡亦嘉無視愛評網原有對主管及外勤業務無發打卡的出缺勤規定，片面認定他們曠職。一方面要求工程師去做業務的工作，一個月不准請事假，不能帶私人物品到公司等規定，更是以不合理規定逼迫員工自行離職的手段。

余宛如表示，員工的調職解職，勞基法均有詳細規定，她呼籲勞動部及台北市政府介入調查，本案是否有違法情事，並維護勞工合法權益。

對於該記者會內容，以及相關指控，胡亦嘉上午已透過媒體採訪表示，勞工的事還是請勞動部、勞工局作出裁決判定，街口會依照相關單位的裁決去遵守。而對於立委找舞台搏版面的行為，他感到相當不恥，且對於立委聽取單方面的說詞就開記者會，街口公司會立即向余宛如提告。