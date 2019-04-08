討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



張姓男子幫朋友向女性債務人討債，夥眾毆打被害人、逼簽本票，將她押入套房拘禁，同時恫稱要求發生性關係抵債「讓妳現賺1萬元」，之後性侵被害人得逞；台北地院審理，今天依強制性交罪判張有期徒刑3年6月，另依強制、傷害罪判張得易科罰金刑。

法官同案對崔、卓、詹姓等3名共犯分別依剝奪行動自由罪、強制罪、傷害罪判處得易科罰金刑，本案可以上訴。

檢方指控，張姓男子等人於2016年8月21日凌晨，在台北市某酒店包廂飲酒，與被害人協商30多萬元債務如何處理，張不滿被害人欠債已久，對她潑酒、吐口水、摑掌，另持麥克風毆打她的頭部，脅迫她簽下本票。

之後，崔將被害人帶往德惠街看管，同一天下午，張將被害人帶離，轉往林森北路另一處拘禁，對被害人表示如果發生性關係就可以抵債「妳可現賺1萬元，從妳的債務扣掉」，被害人不從，張仍對她強制性交得逞，檢警偵查，起訴全案。

審理時，張坦承與被害人發生性行為，辯稱雙方是約定性交易，且後來有將錢匯入債主的帳戶，否認強制性交。

被害人說，她不願意與張性交，更沒有與張約定性交易；被害人母親證稱，女兒向她表示被人性侵，案發前女兒精神正常，案發後患有躁鬱症，發作時會亂喊、亂叫、哭鬧，並至桃園署立醫院看診，合議庭認為，被害人呈現恐懼、焦慮反應，與性侵後的創傷反應相符，採信她的說詞。