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小三生子成鐵證！親女兒揭腥爸偷吃

2019-04-08 12:19聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市張姓已婚人夫結識窈窕阮姓女子，按捺不住情慾，情願背棄婚姻，在小三租屋處纏綿多次，小三因此懷上身孕並誕下一子小徹（化名），兩人仍繼續掩飾姦情，張男婚生女兒首先察覺異狀，帶著父親及年僅2歲的小徹去做親緣鑑定，確定兩人是一親等直系血親，才讓父親偷吃案情曝光。曾姓原配盛怒報警，但張男犯後深表後悔，經原配同意，基隆地檢署依法處分緩起訴。

據悉，張男與阮姓小三在5年前相識，女方明知張男是已婚身分，仍同意發生通姦、相姦行為，阮女在民國105年產下小徹。張男婚生女兒先發現不對勁，告知母親，並在去年8月間，帶上父親、同父異母的弟弟小徹前去做親緣鑑定，確認雙方檢體相對應的DNA型別均無不符，是一親等直系血親。曾姓原配當機立斷，報警處理。

曾姓原配指控丈夫出軌，小徹成為張男偷吃鐵證，張男、阮女坦承犯行，基隆地檢署認定通姦罪嫌明確，但審酌兩人並無前科，且犯後深感後悔，徵得原配同意下，檢察官處分緩起訴，被告雙方得分別向公庫支付新台幣1萬元，並在處分確定後3個月內，參加3小時「法治教育課程」。

此外，被告在緩起訴期間，不得見面、通訊、通話，一旦見面被拍照攝影存證、通訊通話留下記錄，將撤銷緩起訴。

基隆市張姓已婚人夫與阮姓小三在租屋處纏綿多次，阮女產下一子，張男婚生女兒發現異狀...
基隆市張姓已婚人夫與阮姓小三在租屋處纏綿多次，阮女產下一子，張男婚生女兒發現異狀，帶父親、同父異母弟弟去做親緣鑑定，證實父親偷吃，基隆地檢署徵得原配同意，處分緩起訴。示意圖／Ingimage
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基隆婚姻出軌
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