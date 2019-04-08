持刀狠殺越籍前妻和教授小王 男子「自首」判無期徒刑

2019-04-08 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子龍震鴻不滿越籍裴姓前妻假裝有意復合借款60幾萬元，卻與某科大楊姓助理教授同居，前年5月氣得持刀砍數十刀殺害2人。最高法院維持二審判決，判無期徒刑定讞。

判決指出，龍震鴻（47歲）2016年5月間和裴女離婚後，裴女和楊男交往，但龍仍與她保持聯繫，甚至因互動頻繁，他認為裴女有意復合，前年答應借她美金2萬元（約台幣62萬元），匯到裴女胞兄的越南帳戶。

龍男2017年5月29日上午6時許，帶菜刀找裴女討債，心中盤算若裴女拒絕還錢，要拿刀恐嚇或逼簽本票、借據，未料發現楊男也在場，懷疑裴女一離婚就跟楊男同居，但兩人均否認離婚前就交往，裴女多次維護楊男，讓龍男更認定楊男介入婚姻，破壞家庭；龍男情緒失控，持菜刀猛砍兩人頭、頸、心臟等要害，直到倒地不起。

龍男犯後打電話自行報案，請求派救護車到場，但楊男身中19刀，刺入心臟及胸腔，急救不到1小時死亡；裴女也身中17刀，右頸靜脈及右手肘大血管破裂，造成低血容性休克，隔天上午宣告不治。