持刀狠殺越籍前妻和教授小王 男子「自首」判無期徒刑
男子龍震鴻不滿越籍裴姓前妻假裝有意復合借款60幾萬元，卻與某科大楊姓助理教授同居，前年5月氣得持刀砍數十刀殺害2人。最高法院維持二審判決，判無期徒刑定讞。
判決指出，龍震鴻（47歲）2016年5月間和裴女離婚後，裴女和楊男交往，但龍仍與她保持聯繫，甚至因互動頻繁，他認為裴女有意復合，前年答應借她美金2萬元（約台幣62萬元），匯到裴女胞兄的越南帳戶。
龍男2017年5月29日上午6時許，帶菜刀找裴女討債，心中盤算若裴女拒絕還錢，要拿刀恐嚇或逼簽本票、借據，未料發現楊男也在場，懷疑裴女一離婚就跟楊男同居，但兩人均否認離婚前就交往，裴女多次維護楊男，讓龍男更認定楊男介入婚姻，破壞家庭；龍男情緒失控，持菜刀猛砍兩人頭、頸、心臟等要害，直到倒地不起。
龍男犯後打電話自行報案，請求派救護車到場，但楊男身中19刀，刺入心臟及胸腔，急救不到1小時死亡；裴女也身中17刀，右頸靜脈及右手肘大血管破裂，造成低血容性休克，隔天上午宣告不治。
龍男坦承殺人，在看守所教誨輔導過程中也表示悔意，願意承擔最重懲罰，也願用唯一房產賠給受害家屬，但遭拒絕。一、二審認為，龍男手段凶狠，不過屬臨時起意，當下內心憤恨難抑、情緒失控殺人，非「無差別殺人」，且龍犯後報案自首，於看守所教誨過程表明悔意，也願賣房賠死者家屬，醫師鑑定他除非再遇到類似情境，否則再犯可能性低，經過長期心理治療有回歸社會更生可能，沒永久隔離的必要，判無期徒刑。
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