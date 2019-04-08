豪門婚變官司逾40案 聯電宣家律師濫訴遭移付懲戒

2019-04-08 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



聯電榮譽副董宣明智兒媳王敏不滿宣家的委任律師對她及其家人濫訴逾40件，向台北律師公會申訴鄧、鄭姓律師違反律師法相關規定。經公會倫理風紀委員會調查後，認定鄧姓律師濫訴情節重大，將他移付律師懲戒委員會懲戒，另鄭姓律師情節較輕，建議予以告誡。

2017年4月14日，王敏不滿宣明智的兒子宣昶有的委任律師對她及家人濫訴逾40件官司，且宣昶有委任律師的太太，還以「正義鄉民」身分，向地檢署告發她的母親偽造文書，已對她和家人造成精神騷擾。在民間司改會陪同下，到法務部、司法院和台北律師公會等處陳情，要求懲戒宣昶有的律師。

王敏指稱，她和宣昶有分居期間發生多起衝突，宣昶有102年訴請離婚後，宣家包括宣昶有、宣明智夫妻、小姑、司機及友人，甚至連對方委任律師的太太，陸續對她及家人提起5波訴訟，共計逾40件官司。

王敏質疑，宣的律師協助宣家濫訴，王敏說自己母親當選「模範母親」後，對方律師的太太竟以「正義鄉民」身分向地檢署告發她的母親，指稱王母疑似在獲得模範母親獎時偽造文書。

王敏指出，對方大多提告刑事官司，她和家人不得不出庭，已經造成生活上嚴重干擾及精神騷擾及折磨，因此她決定站出來檢舉對方律師濫訴，並向民間司改會申訴。

鄧、鄭姓律師否認濫訴，但經台北律師公會律師倫理風紀委員會調查後，認定鄧違反律師倫理、律師法情節重大，移付懲戒。鄭姓律師違反律師倫理規範，情節非重，建議予以告誡。