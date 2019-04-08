為中平里長候選人賄選 樁腳等9人被判刑

2019-04-08 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



倪男是台中市太平區中平里長候選人林碧森的樁腳，為求林能順利當選里長，自行決定為林碧森買票，以每票500元代價向選民買票，台中地院今天依違反選罷法將倪男等9人，判處2年10月至4月不等徒刑。得上訴。 圖／本報資料照 分享 facebook 倪男是台中市太平區中平里長候選人林碧森的樁腳，為求林碧森能順利當選里長，自行決定為林碧森買票，由黃男蒐集有投票權人的賄選名冊，再交付6萬5000元給黃，以每票500元代價向選民買票，台中地院今天依違反選罷法將倪男等9人，判處2年10月至4月不等徒刑。得上訴。

判決書指出，倪男（69歲）是台中市太平區中平里里長候選人林碧森（檢提起當選無效，法官審理中）的樁腳，經由友人曾男（獲緩起訴處分）介紹認識綽號「竹山」、居住在「楊鐵新村」的黃男（75歲），為使林碧森能當選里長，決定以每票500元代價，向太平區中平里選民買票，要求投票給林碧森。

由倪提供資金，黃負責向有投票權人的選民買票，兩人謀議既定，自去年11月初起，由黃男事先與中平里有投票權人接洽，並蒐集賄選名冊，再由黃於同月16日中午，在曾男住處交付賄選名冊，並由倪統計票數為133票，倪交付6萬6500元與黃，並交付2000元與黃作為發放買票賄款代價。

同月19日，檢察官指揮警調人員前往黃男、曾男、倪男等人住處搜索，查扣相關資料，並將收賄的民眾帶回偵訊，經收賄的選民繳回賄款6萬1000元，黃男也繳回買票作業的代價2000元。