放任5歲女兒馬路亂跑害騎士慘摔 媽媽只顧聊天遭起訴

2019-04-08 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園蔡姓婦人去年8月8日沒看顧好5歲女兒，放任她直接跑步穿越馬路，導致1名機車騎士閃避不及摔車弄斷腳趾，控告蔡過失傷害罪嫌，但蔡矢口否認，並指當地是校園路段非一般道路；但檢方勘驗監視器，發現蔡沒有牽小孩過馬路，察覺有機車靠近仍繼續走，明顯有過失依法起訴她。

檢方調查，蔡婦帶著女兒和親友散步，傍晚6點多打算穿越10公尺的斑馬線到對向時，卻只顧和親友聊天，放任女兒直接穿越馬路，結果1名騎士緊急煞車，重心不穩連人帶車重摔倒地，送醫檢查左腳腳2支腳指骨折，認為蔡有過失責任提告。

蔡矢口否認犯嫌，辯稱女兒是在自己保護範圍內，但因快到人行道，小孩就繼續跑步快速到人行道，而且該路段是校園非一般道路，事故發生原因很多，如何能證明騎士摔車是因為女兒的原因，而非對方操作失當。

但檢方勘驗現場監視器，發現蔡和親友慢行聊天，加上女童才5歲多，確實對車道狀況無法充分判斷，加上蔡也自稱，騎士車速很快，但他們還是繼續前進，當時也沒有牽著女兒等語。

檢方認為，蔡既然已經察覺機車逐漸靠近，仍未提高緊覺約束小孩還和親友慢行聊天，雖然現場非道路主關機關列管道路，但仍是供不特定人、車往來路段，上面也畫有斑馬線，用路人注意自身安全，避免他人受傷的義務是理所當然，偵結依過失傷害罪嫌起訴蔡。