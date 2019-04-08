烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送

2019-04-08 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市八德警分局某派出所李姓員警，去年5月4日在派出所內測試2部酒精濃度檢測器，竟分別測出呼氣值每公升0.33、0.28毫克，所長察覺有異，懷疑他在家喝酒開車來上班，但李喊冤說施測前誤食含酒精的巧克力；檢方認為，李測前沒漱口，同仁也說沒聞到酒味，予以李不起訴。

經調查，李員（48歲）當天早上6點多，疑在家喝過酒開車上路，到派出所準備執勤時，依規定必須檢測所內配發的3部酒精濃度檢測器，結果他吐氣檢測後，2部機器竟測得呼氣值每公升0.33、0.28毫克，明顯已超標。

直到隔天所長審閱酒測單黏貼簿時發現有異，並調閱所內監視器畫面，認為李員有涉嫌酒駕，將他函送桃園地檢署偵辦；但李喊冤說，自己是在派出所內誤食含有酒精的巧克力，當天及前1天都沒有喝酒，並無酒駕。

檢方查，2部酒精濃度檢測器短時間內出現數值0.05克落差，經詢問製造廠商，對方表示依據「取締酒後駕車作業程序」規定，應問受測者是否飲酒或其他相類似物，進而提供漱口及15分鐘後再酒測，目的為排除口腔內殘留酒精，導致數值過高或誤測。