親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

女力告白：從希臘神話開始的偏見「閉嘴女人史」

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

烏龍！員警吃含酒巧克力 自己吹酒測超標遭所長函送

2019-04-08 10:25聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市八德警分局某派出所李姓員警，去年5月4日在派出所內測試2部酒精濃度檢測器，竟分別測出呼氣值每公升0.33、0.28毫克，所長察覺有異，懷疑他在家喝酒開車來上班，但李喊冤說施測前誤食含酒精的巧克力；檢方認為，李測前沒漱口，同仁也說沒聞到酒味，予以李不起訴。

經調查，李員（48歲）當天早上6點多，疑在家喝過酒開車上路，到派出所準備執勤時，依規定必須檢測所內配發的3部酒精濃度檢測器，結果他吐氣檢測後，2部機器竟測得呼氣值每公升0.33、0.28毫克，明顯已超標。

直到隔天所長審閱酒測單黏貼簿時發現有異，並調閱所內監視器畫面，認為李員有涉嫌酒駕，將他函送桃園地檢署偵辦；但李喊冤說，自己是在派出所內誤食含有酒精的巧克力，當天及前1天都沒有喝酒，並無酒駕。

檢方查，2部酒精濃度檢測器短時間內出現數值0.05克落差，經詢問製造廠商，對方表示依據「取締酒後駕車作業程序」規定，應問受測者是否飲酒或其他相類似物，進而提供漱口及15分鐘後再酒測，目的為排除口腔內殘留酒精，導致數值過高或誤測。

檢方並勘驗所內監視器，發現李員從備勤室沒有漱口或相隔15分鐘就施測，確實不能排除是吃到含酒精的巧克力影響，加上另2名同仁也說，沒看到李當時有酒容或酒味；檢方認為依現有證據無法證明李酒駕，偵結不起訴。

桃園市八德警分局。圖／報系資料照
桃園市八德警分局。圖／報系資料照
分享

酒駕警察
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

加拿大大麻合法台灣違法 華僑走私37公斤兩度起訴

2019-04-08 10:21

父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57

一路違規逃 15張罰單…開車未繫帶 代價4.6萬

2019-04-07 23:35

員警兩度酒駕 沒想到上月勤前酒測未過車被扣

2019-04-07 23:07

無照酒駕撞上女騎士致骨折多處擦傷 修車師傅判4月

2019-04-07 21:25

他拖21分鐘不酒測 警察開罰法官挺

2019-04-07 21:24

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21

檢舉食安高市府拒發獎金 法院判他應得216萬

2019-04-07 19:38

讓女大生肚裡孩子報戶口 校車司機協助假結婚判無效

2019-04-07 17:48

機車狂飆111公里被重罰 法官卻因這理由撤單

2019-04-07 16:11

三百萬贖金殺到剩三萬 碩士媽救女匯款被人騙

2019-04-07 15:39

三度酒駕撞死孝子 法院判他6年半再賠死者雙親531萬

2019-04-07 15:09

酒後拍打警車兩度辱警 妨害公務被判拘役20天

2019-04-07 14:38

「動物屍油煉油？」魏應充要告 李柏毅回：法院已認證

2019-04-07 11:56

騎士蛇行擦撞路旁車輛 肇逃扯腦傷辯「有時會忘記」

2019-04-07 11:22

路邊停車被追撞 高雄男酒駕害慘3車

2019-04-07 11:05

酒駕計程車司機肚子痛借廁所 弄髒卻不願清理反挨告

2019-04-07 10:59

影／婦人捲入拖板車底身亡 親友蹲遺體旁哭「阿彌陀佛」

2019-04-07 10:32

受刑人不滿違規遭糾正 罵管理員「哭爸」被判拘役55天

2019-04-07 09:52

正宮宣示主權傳家人照片 小三回以洗澡裸露畫面

2019-04-07 08:25

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

未繫安全帶遇警攔查加速逃逸 換來15張罰單挨罰近4萬元

2019-04-07 14:16
看更多

熱門文章

台南市髮廊失火 竄出火苗濃煙

2019-04-07 11:33

國產休旅車撞上海神瑪莎拉蒂 女駕駛腿軟：不知怎賠

2019-04-07 15:20

台塑麥寮六輕廠區氣爆起火 「碰」巨響連山區都聽到

2019-04-07 14:49

影／台南市鬧區大火 兩路過員警反應超迅速

2019-04-07 13:46

濃煙竄天際！麥寮六輕傳氣爆 初步瞭解為液化石油氣管破裂

2019-04-07 14:39

直播主嗆新北角頭吃屎 引10男凌晨博愛特區放炮

2019-04-07 11:26

台塑六輕氣爆 張麗善指示重罰5百萬並要求事故廠停工

2019-04-07 17:45

影／六輕氣爆威力有多強 鄰近社區矮牆破裂與位移

2019-04-07 16:57

三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21

港龍飛機引擎冒煙 安全迫降高雄機場

2019-04-08 08:51

台南新光三越商圈火警 延燒4棟無人受困

2019-04-07 12:26

台塑六輕化工廠氣爆 副總陳文仰證實是石油氣管線破裂

2019-04-07 16:15

下營香廟會衝突尋仇 彰化轎班國道被追上又打一場

2019-04-07 14:16

日式料理店老闆下藥 大陸女學生吃了龍蝦沙拉被性侵

2019-04-07 13:59

象山步道驚傳持刀強盜 歹徒得手威脅情侶「不准回頭」

2019-04-08 00:59

連假陸軍士兵酒駕 逃跑拒酒測被逮回

2019-04-07 16:16

「下營香」滋事上演國道砸車 警移送4嫌

2019-04-08 00:08

2尖石獵人失足墜崖失去意識 消防員連夜溯溪搶救

2019-04-07 14:27

機車撞進中埔台三線柑仔店 「幹譙阿嬤」店中2人受傷

2019-04-07 16:59

影／六輕工廠爆炸火舌竄天 疑管線氣體外洩所致

2019-04-07 14:59

「動物屍油煉油？」魏應充要告 李柏毅回：法院已認證

2019-04-07 11:56

機車狂飆111公里被重罰 法官卻因這理由撤單

2019-04-07 16:11

脫口「吃屎」 連姓直播主身分引熱議

2019-04-07 21:13

台塑六輕廠爆炸火勢已控制 職安署要求停工

2019-04-07 16:44

爆炸氣體引發瓦斯外洩 麥寮鄉長緊急撤離5村萬餘人

2019-04-07 17:04

重機與重機對撞倒地 1騎士頭部重創身亡另1人輕傷

2019-04-07 21:07

嗆新北角頭「吃屎的」 網拍直播主：喝多口誤

2019-04-07 13:00

三度酒駕撞死孝子 法院判他6年半再賠死者雙親531萬

2019-04-07 15:09

台化六輕冒濃煙無人員傷亡 稍晚對外說明

2019-04-07 15:03

讓女大生肚裡孩子報戶口 校車司機協助假結婚判無效

2019-04-07 17:48

六輕氣爆非首遭 上次居民驚嚇誤為砲彈演習

2019-04-07 15:38

惡男性交易竟偷拍 假刪照再騙上床

2019-04-07 13:26

影／賴清德下營上帝廟參拜遭嗆聲？ 警：是陳情啦

2019-04-07 14:37

來順益333漁船走私320公斤K他命 高雄外海被逮

2019-04-07 14:11

六輕驚傳氣爆！台塑麥管部：初判液化石油氣外洩

2019-04-07 15:25

影／保麗龍船入侵潮境保育區 岸巡無人機空拍逮人

2019-04-07 20:06

他拖21分鐘不酒測 警察開罰法官挺

2019-04-07 21:24

六輕再爆 工安意外大事記見端倪

2019-04-07 20:16

父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57

六輕液化石油氣外洩爆炸 台化：燃燒後無毒性

2019-04-07 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top