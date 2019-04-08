父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市陳姓男子沈迷賭博，和妻子結婚後習性不改，也沒有穩定工作，都由妻子辛苦工作維持家用；陳並曾因殺人等案入監服刑，出獄後為躲避債務追討，離家出走數年，原有住家因積欠貸款遭拍賣，造成二個兒子和妻子居無定所。陳的兒子向法院聲請免除扶養父親義務，台南地院法官判淮，全案可抗告。

陳子主張，父親和母親結婚前即有嗜賭、積欠借款情形，婚後及他們出生後，不僅習性未改，沒有穩定工作，收入所得從未主動提供維持家計，都由母親辛苦工作維持家用。父親更曾因殺人等案入監服刑，期間僅靠母親扶養。

2005年，陳出獄後為躲避債務追討，離家出走數年，期間未支付任何生活費用，債權人時常上門追討欠款，原有住家也因積欠貸款而遭拍賣，造成母子居無定所後，陳母訴請離婚後，雙方更無往來，陳子認為父親對他們惡意遺棄，直至成年前都未盡扶養義務，依民法第1118條之1規定，向法院聲請免除扶養義務。

陳父在法院調解時陳述，承認所得收入供個人花用，沒有寄回家；陳子表示，他12歲時曾對社工人員表示從未見過父親。