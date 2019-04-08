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父賭博住家遭拍賣抵債 兒子聲請免除扶養法官判准

2019-04-08 07:57聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市陳姓男子沈迷賭博，和妻子結婚後習性不改，也沒有穩定工作，都由妻子辛苦工作維持家用；陳並曾因殺人等案入監服刑，出獄後為躲避債務追討，離家出走數年，原有住家因積欠貸款遭拍賣，造成二個兒子和妻子居無定所。陳的兒子向法院聲請免除扶養父親義務，台南地院法官判淮，全案可抗告。

陳子主張，父親和母親結婚前即有嗜賭、積欠借款情形，婚後及他們出生後，不僅習性未改，沒有穩定工作，收入所得從未主動提供維持家計，都由母親辛苦工作維持家用。父親更曾因殺人等案入監服刑，期間僅靠母親扶養。

2005年，陳出獄後為躲避債務追討，離家出走數年，期間未支付任何生活費用，債權人時常上門追討欠款，原有住家也因積欠貸款而遭拍賣，造成母子居無定所後，陳母訴請離婚後，雙方更無往來，陳子認為父親對他們惡意遺棄，直至成年前都未盡扶養義務，依民法第1118條之1規定，向法院聲請免除扶養義務。

陳父在法院調解時陳述，承認所得收入供個人花用，沒有寄回家；陳子表示，他12歲時曾對社工人員表示從未見過父親。

法官認為，陳父在兒子成年前，經常無故離家， 鮮少探視兒子，也未給付或分擔扶養費用，都賴妻子及娘家協助扶養二人至成年。陳父的確對於兒子未盡照顧及扶養義務，陳子聲請免除扶養父親義務，為有理由，應予准許。

台南市李姓男子沈迷賭博，並曾因殺人案入監服刑，原有住家因積欠貸款遭拍賣，造成二個...
台南市李姓男子沈迷賭博，並曾因殺人案入監服刑，原有住家因積欠貸款遭拍賣，造成二個兒子和妻子居無定所。李的兒子向法院聲請免除扶養父親義務，台南地院法官判淮，全案可抗告，圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
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