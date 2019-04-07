無照酒駕撞上女騎士致骨折多處擦傷 修車師傅判4月

2019-04-07 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



王姓修車師傅得知陳姓客戶車輛要送修，雖然沒有駕照、又有飲酒，仍前往碰面，並準備將陳的車開回修車廠；結果王違規駛入對向車道，撞上蔡姓女騎士，導致蔡女身體多處擦傷、骨折，警方測出王的酒測值達每公升0.16毫克，依公共危險罪移送法辦。新北地院審理後，將王依過失傷害罪判刑4月。

判決指出，去年8月27日傍晚5時許，47歲王姓修車師傅因陳姓客戶表示車輛需要送修，前往新北市三重區河邊北街與陳碰面，並開車搭載陳，沿環河南路往忠孝橋方向行駛；王行經環河南路與正義南路口，疏未注意車前路口道路不對稱，違規駛入對向車道，與停在對向準備左轉的蔡姓女騎士相撞。

蔡女當下受到眶底閉鎖性骨折，腹壁、雙側眼皮、下巴、左腰挫傷擦傷、腕部、左踝部、雙手、臉部、下唇擦傷、鼻骨、顏面骨閉鎖性骨折等傷勢，警方到場，王自首承認是肇事者，酒測值則達0.16毫克；王供稱是前晚與朋友在燒烤店喝到凌晨3點多，以為到傍晚酒已經退了，才會幫客戶開車。

警方將王依公共危險、過失傷害等罪移送法辦，新北地檢署認定酒測值未達0.25，公共危險部分處分不起訴，僅依過失傷害罪起訴；法院審理時，王認罪，法官考量王無照駕駛，且是酒後開車，沒有遵守道路交通安全規則肇事，導致被害人受有身體多處擦傷、骨折，傷勢非輕。