他拖21分鐘不酒測 警察開罰法官挺

2019-04-07 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄梁姓男子前年凌晨開車行經林園區遭員警攔查，並進一步要他接受酒測，但他要求漱口、接電話表示稍後再測，又叫朋友去買水，警方認為已三度要求酒測、宣讀拒測的法律效果，他故意拖延拒測，開罰9萬並吊照3年，梁事後不服提告，一、二審都認定梁故意拖延21分鐘，消極方式來閃酒測，判他敗訴須罰確定。

梁姓男子提告主張，2017年10月31日凌晨2點47分，駕駛轎車行經林園區林園北路被警方攔停，並以「喝酒後駕駛汽車，拒絕警方實施酒測」違規開罰，包括罰鍰9萬、吊銷駕照3年不得重考，並參加道路交通講習，但他認為，當天並無蛇行、猛然煞車、車速異常等情形，員警無權要他酒測。

梁還說，當時沒有拒酒測或不配合，但員警僅提供1個紙杯的水讓他漱口，他希望有礦泉水，所以請友人去超商購買，他還在喝水時，員警已列印出3張「拒測單」，就以他拒絕酒測開罰，他認為是警方不讓他測，提告認為高市府交通局應撤銷此處分。

交通局指出，員警發現梁姓男子行車不穩便驅前攔查，又聞到濃厚酒味，依警察職權行使法要求酒測；且員警實施酒測前有提供杯水，是梁一直不願配合，全程都遵守「取諦酒後駕車作業程序」規定。

一審法官勘驗員警採證的錄影光碟，發現梁姓男子要求提供飲水，警方啟動酒測器後，他接電話表示等一下再測，接著員警告知3張拒測單若列印出來就會開拒測單，罰9萬元、駕照吊銷3年、車輛保管及道安講習，但梁仍沒接受酒測，直到員警開單，前後拖延共21分鐘，善盡勸導及告知義務，裁罰都於法有據。