三民書局創辦人辭世2年 兒告母親侵占公司1千4百萬

2019-04-07 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



老字號三民書局前負責人劉振強2年前辭世，家族因遺產爭議提告，次子劉仲傑接手家業後，認為母親莊梅侵占公司1千4百多萬元，莊也對財產有所疑義，向台北地院主張行使剩餘財產分配請求權。士林地檢署去年11月偵查終結，檢察官認為，1千多萬元一直都在莊的帳戶內，莊主觀認定，錢是丈夫留給自己的，因此以不起訴處分。

劉仲傑承接家業，擔任三民書局和東大圖書公司負責人，手中握有母親莊梅的銀帳戶存摺和印鑑，帳戶裡有1千4百多萬元，但遭母親全數提領一空，去年憤而提告母親侵占。

劉仲傑認為，帳戶裡的資金是三民及東大所有，實際上並非是母親名下財產，母親卻沒有經過公司同意，擅自申請變更印鑑和補發存摺後，領走公司的千萬元資金，曾發存證信函給母親請求還錢，但母親仍未歸還才會提告。

檢方調查，年事已高的莊梅在大兒子劉仲文、兒媳婦的陪同下至銀行辦理手續，但精神狀況良好，可以溝通。行員證稱，莊在印鑑、存摺補發過程是自由身，兒子、媳婦並無插手，親自回答要辦理掛失，也親自簽名蓋章。