讓女大生肚裡孩子報戶口 校車司機協助假結婚判無效

2019-04-07 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



一所專科學校的蔣姓校車司機23年前遇上利姓女大生向他表示「懷孕了，不知道該怎麼辦」；蔣與利女協議辦理結婚登記，但沒有公開儀式，結婚證書上的證婚人、介紹人都是蔣杜撰，登記後讓利女可以為孩子報戶口。蔣現今提起婚姻無效之訴，新北地院判決婚姻無效。

蔣姓男子提出確認婚姻無效之訴，指出30多年前離婚後，擔任中國海專（現已更名為「台北海洋科技大學」）校車司機，1996年擔任班級幹部的利姓女大生長期搭乘校車，座位就在他旁邊，與他有互動；當時利女表示懷孕，不知道該怎麼辦，蔣陪利女到戶政事務所辦理結婚登記，讓利女孩子可以申報戶口。

蔣表示，當年結婚證書上的證婚人、介紹人等全都是他虛構，兩人也沒有所謂在住家舉辦公開儀式，1996年4月5日就前往新店戶政事務所辦理結婚登記；之後利女沒有再跟他聯絡，兩人也沒有同住，蔣自己也沒有跟家人提起這件事。蔣認為當年只是方便女大生可以申報戶口，婚姻應為無效。

新北地院多次傳喚利女，利女均未出庭，也沒有提出書狀表示意見；法院調閱結婚登記資料，確認蔣所說屬實。蔣的女兒出庭也證稱完全沒聽說父親有再婚，父親從未在家中舉辦過結婚典禮，也從來沒有聽說過結婚證書上的證婚人或介紹人，最近法院通知要開庭，父親才跟她說這件事。