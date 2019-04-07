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三度酒駕撞死孝子 法院判他6年半再賠死者雙親531萬

2019-04-07 15:09聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市經營夾娃娃機店的李姓男子，曾酒駕闖紅燈害死女友，去年1月三度酒駕還逆向開車，撞死孝子又是獨子的19歲林姓軍人，基隆地方法院判他有期徒刑6年6月，民事部分，近日再判他要賠死者雙親531萬元。

李男5年前酒駕害死女友，被判3個月有期徒刑確定，易科罰金執行完畢後，仍不知悔改，去年1月2日中午，先在新北市汐止某釣蝦場飲下4罐啤酒後，酒駕至基隆巡視自己投資的夾娃娃機店，之後又前往便利商店、再喝2罐啤酒。

李男帶著酒意駕車返家，沿工建路往明德二路行駛時，為超越前車，竟開上對向車道，撞上騎乘重機迎面而來的林姓男子。

撞擊力道相當猛，林男遭撞後倒地不起，送醫急救，因出血性休克、氣管斷裂、開放性氣胸、開放性骨折，搶救後仍宣告不治。經查，李男酒測值高達每公升0.66毫克，事發當時，不僅酒駕、還超速，以時速60公里違規行駛對向車道。

死者林男當時是現役軍人，在家中非常孝順，且是獨子，家人說，他就為了減輕家裡的負擔，才去當志願役，擔任陸軍運輸兵，沒想到會發生意外，無法接受又是酒駕奪走家人寶貴生命。基隆地方法院判他有期徒刑6年6月。

民事部分，林的雙親以兒子是家中獨子，他們2人退休後需要兒子扶養，向李合計求償594萬3474元，法官核算2人退休後平均餘命與所需開銷後，判處李須賠償林的雙親共531萬2367元。

在基隆市經營夾娃娃機店的李姓男子，去年1月三度酒駕，撞死孝子又是獨子的19歲林姓...
在基隆市經營夾娃娃機店的李姓男子，去年1月三度酒駕，撞死孝子又是獨子的19歲林姓軍人，基隆地方法院判他有期徒刑6年6月，近日再判他要賠死者雙親531萬元。圖／本報系資料照
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在基隆市經營夾娃娃機店的李姓男子，去年1月三度酒駕，撞死孝子又是獨子的19歲林姓...
在基隆市經營夾娃娃機店的李姓男子，去年1月三度酒駕，撞死孝子又是獨子的19歲林姓軍人，林的機車面目全非。圖／本報系資料照
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