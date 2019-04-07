影／六輕工廠爆炸火舌竄天 疑管線氣體外洩所致

2019-04-07 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠今天下午14時04分發生爆炸，爆炸威力強大，兩公里住家玻璃窗都震碎，五公里外的市區都聽到巨響，目前仍火舌竄天。