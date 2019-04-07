影／六輕工廠爆炸火舌竄天 疑管線氣體外洩所致

相關新聞
「動物屍油煉油？」魏應充要告 李柏毅回：法院已認證2019-04-07 11:56
影／婦人捲入拖板車底身亡 親友蹲遺體旁哭「阿彌陀佛」2019-04-07 10:32
騎士蛇行擦撞路旁車輛 肇逃扯腦傷辯「有時會忘記」2019-04-07 11:22
酒後拍打警車兩度辱警 妨害公務被判拘役20天2019-04-07 14:38
影／賴清德下營上帝廟參拜遭嗆聲？ 警：是陳情啦2019-04-07 14:37
未繫安全帶遇警攔查加速逃逸 換來15張罰單挨罰近4萬元2019-04-07 14:16
機捷A12站區隱藏危險 地板伸縮縫絆倒婦人受傷2019-04-07 13:12
嗆新北角頭「吃屎的」 網拍直播主：喝多口誤2019-04-07 13:00
下罟子漁港深夜漁民落海 安檢所人員救上岸2019-04-07 12:30
愛水做賊仔 婦人偷美容液未料店員早盯上2019-04-07 12:26
路邊停車被追撞 高雄男酒駕害慘3車2019-04-07 11:05
酒駕計程車司機肚子痛借廁所 弄髒卻不願清理反挨告2019-04-07 10:59
要去公證結婚還酒駕 警請他另擇黃道吉日2019-04-07 10:56
智障女控鄰居性侵陳述前後不一 法官判無罪2019-04-07 10:07
受刑人不滿違規遭糾正 罵管理員「哭爸」被判拘役55天2019-04-07 09:52
正宮宣示主權傳家人照片 小三回以洗澡裸露畫面2019-04-07 08:25
放火燒草皮險燬養雞場 男子辯吸膠意識不清2019-04-06 21:52
強拆暫定古蹟「太原第」 3屋主及仲介都判刑2019-04-06 18:41
下藥迷昏友人強盜20萬 二審逆轉重判6年2019-04-06 17:43
被嫌臭汗、磨牙不肯同床 人夫忍10年決定休掉陸妻2019-04-06 16:35
裝針孔偷看 妻告上法院 老公辯：想看妳在幹嘛？2019-04-06 15:01
偷藏鄰居信用卡帳單 男侵害隱私權判賠3000元2019-04-06 12:09
檢警掃蕩竹聯幫戰堂戰地會 會長及幫眾全都判刑2019-04-06 10:24
罵警察「畜生」 代價是拘役30天還得賠償3萬元2019-04-06 10:23
兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴2019-03-11 11:04
女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐2019-03-02 14:50
熱門文章
「讚讚讚」聽成「幹幹幹」 下營香科轎班與民眾爆發衝突2019-04-06 22:04
台南市髮廊失火 竄出火苗濃煙2019-04-07 11:33
6天2起！寶瓶星號郵輪往日本途中又一男旅客猝死2019-04-06 17:10
好市多「人肉占結帳台」 婦卡位失敗嗆：不代表我該讓2019-04-06 16:41
影／上億元走私菸8貨櫃 無人看守丟包碧砂漁港邊2019-04-07 10:09
直播主嗆新北角頭吃屎的 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮2019-04-07 11:26
4公里內設4點測速 有人1小時來回吃4張罰單2019-04-06 21:36
租屋糾紛逼吞子彈餵毒 男奄奄一息才丟包2019-04-06 15:18
影／婦人捲入拖板車底身亡 親友蹲遺體旁哭「阿彌陀佛」2019-04-07 10:32
轎車衝進南方澳漁港 警消打撈車上岸駕駛已溺斃2019-04-07 07:29
又傳旅客猝死 麗星郵輪：盡最大努力動用資源搶救2019-04-06 20:18
濃煙竄天際！麥寮六輕傳氣爆 初步瞭解為液化石油氣管破裂2019-04-07 14:39
婦人嫌鄰居養鵝叫聲吵 提熱水燙鵝蛋恐罰上萬元2019-04-06 18:39
正宮宣示主權傳家人照片 小三回以洗澡裸露畫面2019-04-07 08:25
嘉義市連環撞車禍 警察在肇事車上找到毒咖啡2019-04-06 19:23
台南新光三越商圈火警 延燒4棟無人受困2019-04-07 12:26
影／救臥軌男+600火車乘客 台鐵讚勇警做對1件事2019-04-06 23:26
「動物屍油煉油？」魏應充要告 李柏毅回：法院已認證2019-04-07 11:56
台塑麥寮六輕廠區氣爆起火 「碰」巨響連山區都聽到2019-04-07 14:49
影／台南市鬧區大火 兩路過員警反應超迅速2019-04-07 13:46
台南永康越南店藏毒又雇逃逸越勞 警不斷臨檢歇業2019-04-06 20:41
通緝犯想賺大筆的！ 第一天當酒店少爺卻GG了2019-04-06 21:38
日式料理店老闆下藥 大陸女學生吃了龍蝦沙拉被性侵2019-04-07 13:59
嗆新北角頭「吃屎的」 網拍直播主：喝多口誤2019-04-07 13:00
曾遭捲款百萬、險被圍毆 勇老闆9年聘用逾2000更生人2019-04-06 21:57
「那個來時」她遭下藥性侵 他辯嘿咻時房間是暗的2019-04-07 08:56
救臥軌男 警狂奔600公尺 擋下自強號2019-04-07 00:38
台灣人太善良！男路倒民眾急報警 竟被逮到是毒蟲2019-04-06 15:24
強拆暫定古蹟「太原第」 3屋主及仲介都判刑2019-04-06 18:41
網路簽賭，賭客無罪…變相鼓勵賭博？2019-04-07 00:51
裝針孔偷看 妻告上法院 老公辯：想看妳在幹嘛？2019-04-06 15:01
6天2起…寶瓶星號郵輪又傳旅客猝死2019-04-07 01:08
被嫌臭汗、磨牙不肯同床 人夫忍10年決定休掉陸妻2019-04-06 16:35
野貓突竄鄉間小道 休旅車撞斷電桿再墜柚子園2019-04-06 16:29
怪男四處乞討嚇到家長與小孩 警方積極依法進行勸阻2019-04-06 23:15
巡邏見滿地碎石！汐止警借掃帚清理馬路 民眾大讚2019-04-06 16:16
網路簽賭／幫派滲透進校園 戕害學子2019-04-07 00:59
網路簽賭／有人沉迷欠下巨款 搶錢還債2019-04-07 00:55
新社消防分隊前無照撞死人 法院判關6個月2019-04-06 18:35
智障女控鄰居性侵陳述前後不一 法官判無罪2019-04-07 10:07
留言