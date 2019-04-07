酒後拍打警車兩度辱警 妨害公務被判拘役20天
台東縣汪姓男子去年6月9日凌晨0時32分許，因酒後情緒不穩，見路邊有巡邏警車，竟上前拍打警車車窗，車上鄭姓警員開窗並手持密錄器蒐證，汪當場辱罵鄭「X媽的」多 次，並推撥鄭手中密錄器，汪罵完轉身離開，6分鐘後又回現場再度罵鄭「X你娘、你娘咧」，遭鄭當場逮捕，案經台東地院審理後，依妨害公務罪判處汪男拘役20天，得易科罰金，每日以1千元折算。
汪男去年6月9日凌晨0時32分許，與友人在台東市一處知名連鎖KTV唱歌，酒後獨自下樓，剛好鄭姓警員與同僚到KTV簽巡邏單，汪一時情緒不穩失控，上前拍打警車車窗，鄭警開窗並手持密錄器蒐證，汪男除阻擋蒐證並徒手推擠鄭警，且多次以「X媽的」等語辱罵鄭，汪罵後轉身進KTV，凌晨0時38分許，汪再度下樓走向巡邏車，又以「X娘咧、X你娘」等語辱罵鄭，遭鄭與同僚逮捕。
判決書指出，汪被捕後經鄭姓警員等押回派出所，警詢時酒醒，汪對自己行為深感懊悔，向鄭警道歉，鄭也未對汪男提告公然侮辱。法官審酌汪素行良好並無前科，事後認錯，尋求諒解，所犯情節輕微，但汪男只因不滿員警在KTV前查緝酒駕，在員警依法執行職務時，阻擋員警蒐證、徒手推擠並多次辱罵，妨害國家公務執行，判處汪拘役20天，易科罰2萬元。
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