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未繫安全帶遇警攔查加速逃逸 換來15張罰單挨罰近4萬元

2019-04-07 14:16聯合報 記者袁志豪╱即時報導

楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸；楊以破百時速在市區狂飆，過程中蛇行、跨越雙黃線行駛到對向車道、闖6個紅燈、5個紅燈違規左右轉、超速、危險駕駛及攔檢不停等，直到警方攔截圍捕，將人攔下，結果共開出15張罰單、3萬9千元罰鍰，也將他依公共危險罪現行犯送辦。

新北市警板橋分局指出，今天凌晨零時許，轄區員警在中正路巡邏，發現1輛行進中的汽車駕駛未繫安全帶且形跡可疑，追上汽車準備攔查，車輛竟加速逃逸；駕駛猛踩油門，以破百時速在市區狂飆，過程中蛇行、跨越雙黃線行駛到對向車道、闖6個紅燈、5個紅燈違規左右轉、超速、危險駕駛及攔檢不停等。

分局通報攔截圍捕，6分鐘後警力集結在民族路及館前東路口將駕駛攔下，確認身分是42歲楊姓男子；楊被捕後配合警方搜索，並未發現違禁物品，楊供稱因沒有繫安全帶遇到警察攔查，擔心被開罰單，才會逃跑，並沒有酒駕或攜帶違禁品。楊為了逃避罰單飆車逃逸，卻換來警方開出15張罰單，更被依公共危險罪送辦。

警方確認楊沒有酒駕，指出未繫安全帶，罰單最多是1500元，但楊逃逸過程的違規，被開15張交通罰單包括闖紅燈6張、紅燈左右轉5張、蛇行、危險駕駛、攔查不停、逆向等各一張，共需繳納3萬9000元罰鍰，還要吊扣牌照3個月。

楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸，結果最後被...
楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸，結果最後被開出15張罰單，需繳納3萬9千元罰鍰。記者袁志豪／翻攝
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楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸，結果最後被...
楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸，結果最後被開出15張罰單，需繳納3萬9千元罰鍰。記者袁志豪／翻攝
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楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸，結果最後被...
楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸，結果最後被開出15張罰單，需繳納3萬9千元罰鍰。記者袁志豪／翻攝
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