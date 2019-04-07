未繫安全帶遇警攔查加速逃逸 換來15張罰單挨罰近4萬元

2019-04-07 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



楊姓男子今天凌晨開車未繫安全帶，被員警攔查，他擔心挨罰，猛踩油門逃逸；楊以破百時速在市區狂飆，過程中蛇行、跨越雙黃線行駛到對向車道、闖6個紅燈、5個紅燈違規左右轉、超速、危險駕駛及攔檢不停等，直到警方攔截圍捕，將人攔下，結果共開出15張罰單、3萬9千元罰鍰，也將他依公共危險罪現行犯送辦。

新北市警板橋分局指出，今天凌晨零時許，轄區員警在中正路巡邏，發現1輛行進中的汽車駕駛未繫安全帶且形跡可疑，追上汽車準備攔查，車輛竟加速逃逸；駕駛猛踩油門，以破百時速在市區狂飆，過程中蛇行、跨越雙黃線行駛到對向車道、闖6個紅燈、5個紅燈違規左右轉、超速、危險駕駛及攔檢不停等。

分局通報攔截圍捕，6分鐘後警力集結在民族路及館前東路口將駕駛攔下，確認身分是42歲楊姓男子；楊被捕後配合警方搜索，並未發現違禁物品，楊供稱因沒有繫安全帶遇到警察攔查，擔心被開罰單，才會逃跑，並沒有酒駕或攜帶違禁品。楊為了逃避罰單飆車逃逸，卻換來警方開出15張罰單，更被依公共危險罪送辦。