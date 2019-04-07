機捷A12站區隱藏危險 地板伸縮縫絆倒婦人受傷

2019-04-07 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



家住台北市涂姓婦人（67歲）與家人前往越南旅遊，昨天從越南搭機返台，準備從機捷A12第一航廈站搭機返回台北，她走進12站付費站時，不慎被機捷站內地板伸縮縫絆倒，整個人跌趴在地上，造成頭、及左膝多處擦傷.