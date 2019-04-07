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愛水做賊仔 婦人偷美容液未料店員早盯上

2019-04-07 12:26聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

42歲胡姓女子到大賣場動了貪念，為了價值僅309元的美容液鋌而走險，留下商品空盒掩人耳目，全被尾隨後方的店員看在眼裡，失風遭逮才深深懊悔過去白紙般的人生紀錄，將留下抹不掉的汙點，警方依竊盜罪嫌將她移送法辦。

台中市警三分局勤工派出所員警，日前執行巡邏勤務，行經南區大賣場，發現胡姓女子攜帶物品走出，見員警在前方，眼神閃躲加快腳步想要離開，鬼鬼祟祟的行徑行跡極為可疑。

員警將她攔下盤查，緊跟胡女身後的賣場店員上前告知警方，胡女竊取店內物品，請警方協助處理。店家指出稍早發現該名女子形跡可疑，便暗中尾隨觀察，發現她徒手拆開美容液外盒膠膜取出內容物後，鎮定的將美容液拿在手中，還在店內東逛西晃假裝查看商品，2分鐘後才大方離開。

員警詢問胡女，是否竊取包裝盒子內之美容液？她辯稱僅是將該物品拿出查看，看完已放回包裝盒內，甚至信誓旦旦地表示，「不信我帶你去看！」隨後便快步走進店內試圖趁亂將美容液放回架上裝傻，惟犯案過程已全數為緊跟在後之員警看在眼裡。

員警為讓胡女心服口服，請店家配合提供監視器畫面，胡女見犯案經過證據確鑿，紙完全包不住火了，才坦承自己因一時貪念鑄下大錯，原以為自己戴口罩且竊取過程俐落，沒想到被監視器全都錄，員警依竊盜罪移送。

42歲胡姓女子到大賣場動了貪念，為了價值僅309元的美容液鋌而走險，失風遭逮。 ...
42歲胡姓女子到大賣場動了貪念，為了價值僅309元的美容液鋌而走險，失風遭逮。 圖／台中市警三分局提供
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