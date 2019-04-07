貨車發動停路邊 司機酒測值0.57獲判無罪定讞

2019-04-07 12:07 中央社 台北7日電



新北巿警方發現一台貨車停路邊沒熄火，經盤查發現林姓男子有喝酒，酒測值0.57毫克，但林男主張沒駕車，僅在車內喝酒。高院審酌罪證不足，難認有「駕駛」行為，判他無罪定讞。

全案緣於，新北市警方在民國106年8月3日晚間6時許，在五股成泰路發現一輛貨車停路邊沒熄火，上前盤查發現林姓男子有喝酒，當場執行酒測，結果酒測值為0.57 毫克，因此將林男移送法辦。

新北地檢署依公共危險罪起訴林男，一審新北地院簡易庭判林男3月徒刑，可易科罰金新台幣9萬元，但林男提起上訴，二審新北地院合議庭指出，林男雖有發動引擎，但警方無法證明，他有開車上路，去年10月間逆轉改判林男無罪。

檢方不服提起上訴，由台灣高等法院審理；高院合議庭調查，依據警員秘錄器所錄下整個盤查過程來看，可知林男車輛雖有發動及吹冷氣，但一開始就停在路旁未上路，難認已有「駕駛」行為。

高院合議庭指出，本件也無任何積極證據可以證明林男有酒後駕駛行為，包含員警未目睹、監視器未拍到、無事故或旁人得以證實，且當天為夏天的八月，發動引擎在車上休息吹冷氣，也為一般生活經驗常情，因此林男在停車後才開始喝酒的可能性確實存在。

高院合議庭指出，刑法第185-3條處罰酒後駕駛，是指車輛已行駛在道路上，如有行進、倒車、等紅燈、停車等行為，因而有造成其他用路人的危險，若僅在車輛裡未上路，就算有發動引擎，但未造成其他用路人任何危險，就不是處罰的對象，因此駁回上訴，維持原審無罪判決，全案定讞。