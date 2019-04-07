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「動物屍油煉油？」魏應充要告 李柏毅回：法院已認證

2019-04-07 11:56聯合報 記者楊正海╱即時報導

頂新集團、前味全董事長魏應充今在臉書指出，將針對台北市議員李柏毅所指「該計畫恐由將動物屍油製作沙拉油販售的魏應充主導成立的食策會負責執行」，對李柏毅提告妨礙名譽、公然侮辱、加重誹謗。

魏應充在臉書上說，「惡毒造謠可以張口就說？過去的我，打不還手，罵不還口。聽過太多難聽的話， 『將動物屍油製作沙拉油』，這還是第一次聽到。該計畫恐由「將動物屍油製作沙拉油」販售的魏應充主導成立的食策會負責執行，只能說李柏毅議員真有創意。」

還說，「向法院提告，這是所有有知覺的人都會做的事。過去我不會提告，現在為了這麼有創意的醜惡文字，為了捍衛自身名譽，已提出妨害名譽、公然侮辱、加重毀謗罪。」

對此，李柏毅說，魏應充擔任董事長的頂新向越南大幸福油廠進口食用油原料製成沙拉油販售，而大幸福油廠的食用油原料，本來就是收購動物屍體的油提煉製作，這是法院認證的事實，魏應充還為此一審被判刑15年，這事實，不知魏有什麼好對他提告。

另外，由魏應充成立，並由食品業者組成的食策會，搶標各級政府食安標案，明顯就是球員兼裁判，雖然他2014年有退出，問題是裡面的組織架構、人員都跟他相關，他才為此提出質詢，這是民代的天職，為市民食安把關。

李柏毅說，他父親李新生前最注重的就是食安，推動成立食安官，為了捍衛市民食的安全，他一定會堅持到底，不會退縮，任何有借屍還魂、讓食安有疑慮的作法，他絕對不能接受。

魏應充。本報資料照片
魏應充。本報資料照片
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魏應充食安公然侮辱
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