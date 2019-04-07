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騎士蛇行擦撞路旁車輛 肇逃扯腦傷辯「有時會忘記」

2019-04-07 11:22聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民王姓男子上月間，騎機車路經福和街逆向行駛，擦撞到陳姓女車主的車子，經陳女報警，警方調閱路口監視器畫面，查出是王男肇事昨天請他到案說明，他辯稱腦部曾開過刀，忘記當時情形，警方依肇逃將他吊照；被害車主可請求損害賠償。

市警三分局交通分隊於3月14日，接獲陳姓女車主報案，表示當天清晨要上班時，發現停在家門口的愛車左側車身遭擦撞，肇事者沒有留下任何聯絡方式，讓她整天心情都大受影響。

員警受理案件後，由於該車已停放超過14個小時，熟悉地理環境的員警研判，該巷弄晚間9時前行經人車仍多，發生擦撞不被發現的機率很低，遂調閱路口監視器。

警方查出，1輛機車才從巷口騎出，就逆向行駛至對向車道，隨後又蛇行跨越雙黃線回到順向車道，卻逕往右前方騎去，直接擦撞上路旁陳姓車主的愛車，肇事的機車駕駛也因此差點連人帶車摔倒，右腳疑似夾在2車中間動彈不得，掙扎約30秒後終於抽身，卻完全沒有關心遭擦撞的車輛，就重新上路從監視器畫面消失。

員警迅速肇事者是54歲的王姓男子，請他到案說明，王表示，當天深夜小孩喊肚子餓，愛子心切的他才會騎車去買宵夜，自稱可能有擦撞路旁車輛，但他因為腦部曾開過刀「有時會忘記當時情形」

王姓駕駛避重就輕將肇事原因全推給小孩和腦傷，讓警方聽到也感到不可置信，深夜外出本該小心駕駛，而無論白天或深夜，擦撞路旁停放車輛當下都應報警或留下聯絡資訊，而不是逕自離去。

分隊長蔡興邦表示，王姓駕駛深夜外出，警方研判其當時精神不濟擦撞上路旁的車輛，事故後竟逃逸沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，不得離開現場，王姓駕駛違規行為會全部依法舉發。

台中市民王姓男子上月間，騎機車路經福和街逆向行駛，擦撞到陳姓女車主的車子，經陳女...
台中市民王姓男子上月間，騎機車路經福和街逆向行駛，擦撞到陳姓女車主的車子，經陳女報警，警方調閱路口監視器畫面，查出是王男肇事昨天請他到案說明，他辯稱腦部曾開過刀，忘記當時情形，警方依肇逃將他吊照；被害車主可請求損害賠償。 圖／台中市警三分局提供
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