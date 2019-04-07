酒駕計程車司機肚子痛借廁所 弄髒卻不願清理反挨告

2019-04-07 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



59歲計程車陳姓司機，本月5日上午11時許，因肚子痛急需上廁所，臨停在北市內湖安康路後，衝進一家汽車美容如廁，卻把廁所弄得污穢不堪，店家堅決咬定沒有要外借廁所，憤而提告侵入住宅，警方獲報抵達現場發現陳身上酒氣味濃厚，實施酒測值高達0.68mg/l，全案依照公共危險、侵入住宅罪嫌移送法辦。

警方表示，陳姓司機出門跑車，購買了藥酒在車上飲用，卻突然肚子疼，急需上廁所，且已來不及弄髒自身褲子，車輛開到安康路見到汽車美容店，誤以為店家同意外界廁所，直接衝進店內如廁，解決內急後，店家發現廁所被弄髒，陳姓司機卻不願清理，雙方爆發口角爭執。

陳姓司機供稱，真的太急了，當時店家在忙，下車後跟店家說「廁所借一下」，看到店家「招手」回應，認知上以為是同時是「ok」，才會進入店裡上廁所。店家則採不同立場，堅定的表示，並沒有招手，也沒有口頭答應要外界廁所。

內湖分局潭美派出所警員楊宏茂、黃育居，獲報趕往現場，意外發現陳身上有股濃厚異味，經實施酒測，酒測值為0.68mg/l，依照公共危險罪嫌將人帶回派出所，並讓司機簡單整理衣物。全案依照公共危險、侵入住宅罪嫌將陳移送士林地檢署偵辦。 司機內急借廁所挨告侵入住宅。記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康