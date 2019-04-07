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智障女控鄰居性侵陳述前後不一 法官判無罪

2019-04-07 10:07聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣鄭姓男子被控酒後涉嫌強性侵鄰家中度智能障礙婦人（小玉），因被害婦人警詢陳述與檢察官偵查庭、法院庭審時所述不一，前後反覆，台東地院法官基於刑事訴訟精神「犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪事實」及依「罪證有疑、利於被告」的證據法則，日前判決被告鄭姓男子無罪，另，民事庭隨後也駁回被害人父母所提民事求償聲請案。

法官在判決要旨強調，不論被告、證人都指證被害人小玉外貌並無缺陷，言語能力正常，會煮飯作菜，可以正常到商家購物消費，小玉是否為心智障礙者，非訴訟爭點，全案審理的重點在直接與問接證據，能否構成小玉是被強迫性侵？還是合意性交。

判決書指出，鄭姓男子從警詢筆錄、檢察官偵查過程到庭審，供詞一致「106年10月12日中午與多名鄰居一起喝酒，小玉也在場，期間他到屋後小便，小玉跟了過來並問他想不想要，他就拉著小玉到屋後樹下性交，結束後小玉 有向他索討新台幣1、200 元，但他告訴小玉身上沒錢，兩人事後就沒有再對話。

判決書指出，小玉陳述卻是前後不一， 先是罵被告是壞人又說被告人很好；一回說被告有給她500元，一會又說被告沒給錢；一下說被告不顧她說「不要」強脫她褲子，對她性侵，一下又對法官說「那家伙（被告）沒碰我身體」......。

因小玉歷次證述內容前後不一， 具重大瑕疵，案發當天下午小玉由父母陪同到台東馬偕醫院驗傷，小玉處女膜組織經檢驗並無新傷痕，另案發時現場還有其他人在，且附近住家林立，可輕易求救，小玉卻未求救，法官認定鄭男與小玉合意性交，判決鄭男無罪。

台東縣鄭姓男子被控酒後涉嫌強性侵鄰家中度智能障礙婦人，因被害婦人陳述不一，前後反...
台東縣鄭姓男子被控酒後涉嫌強性侵鄰家中度智能障礙婦人，因被害婦人陳述不一，前後反覆，鄭男獲判無罪。聯合報系資料照片
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