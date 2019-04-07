受刑人不滿違規遭糾正 罵管理員「哭爸」被判拘役55天

2019-04-07 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南第二監獄張姓受刑人，去年8月因不滿葉姓管理糾正他未經下達用餐開動即自行開動用餐，並欲將他送辦違規，當場以「哭爸喔（台語）」 涉嫌辱罵葉；張供稱當時他拉肚子，急著要上廁所，才說出口頭禪；台南地院法官勘驗現場監視錄影畫面，傳喚其他受刑人做證，認為張辯稱為臨訟卸責之詞，依侮辱公務員罪，累犯，處拘役55天，得易科罰金，全案確定。

判決說，張去年8月6日下午5點多，在台南二監第二工場內，因工場主管即葉姓監獄管理員糾正他「未經下達用餐開動指令，即自行開動用餐」，葉電請監獄戒護人員攜帶手銬，欲來提帶張，張因而心生不滿，當場以「哭爸喔」辱罵葉。

張承認為了是否有提前開動用餐，和葉發生口角爭執，並有口出「哭爸喔」，但矢口否認有何妨害公務犯行，供稱當時是他拉肚子，急著要去上廁所，口頭禪脫口而出。

除驗現場監視錄影畫面，法官並傳喚其他受刑人證稱，張當時說「哭爸喔（台語）」，並沒有說「來不及了」的話；張有說要上廁所，有跟著被告去廁所，但張上不出來。