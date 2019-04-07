「那個來時」她遭下藥性侵 他辯嘿咻時房間是暗的

2019-04-07 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



魏男至養生館按摩，在啤酒內置放FM2，被害人「小芙」喝下後昏迷，慘遭性侵害，他否認下藥性侵，辯稱是金錢性交易，法官查出當天被害女適值生理期，現場床單布滿血跡，若屬合意性交易，被害女豈有任由經血暴露在外，且未送客離開的不合常理之處，二審依加重強制性交罪將魏判刑7年6月，得上訴。

判決書指出，魏男曾前往養生館按摩，結識「小芙」，2016年7月21日凌晨，前往養生館，當時「小芙」、「小蓉」同在櫃檯候客，由「小芙」為魏按摩，魏拿100元叫「小芙」買啤酒，然後在啤酒中置放FM2，被害人喝下後昏迷，失去意識。

魏男趁「小芙」昏迷時，不顧被害女生理期，強行性侵得逞後離去，「小蓉」感覺有異，即敲「小芙」的房門未獲回應，第一次先返回自己房間，但仍覺不妥，隨即再敲門叫醒「小芙」。

被害人被叫醒後，發現自己下半身赤裸，房間內床單，佈滿血跡，始知已遭魏男性侵，被害人不久又再度昏迷，經「小蓉」通知同事，將被害人送醫救治，「小芙」清醒後向警方報案。

魏男否認下藥性侵，辯稱是金錢交易的性交易，「小芙」跟他說性交易價格是5000元，但他身上僅有2000元，跟對方說隔天就可以拿去給她，「小芙」說好，也沒有說值生理期。 他又辯稱，他與被害人嘿咻時，沒有發現她那個來，不知道床上都是血，因為房間是暗的，她與我性行為時，意識清楚，沒有昏睡不醒。