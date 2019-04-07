正宮宣示主權傳家人照片 小三回以洗澡裸露畫面

2019-04-07 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



少婦「小英」獲悉老公與李女交往，在臉書上傳與丈夫莊男、小孩的照片給李女看，未料李女於半個月後，在與莊男視訊對話時，將她洗澡裸露畫面上傳給他觀看，氣得「小英」憤而請求損害賠償，台中地院以李女破壞「小英」的婚姻生活，判決賠償「小英」10萬元。可上訴二審。

「小英」指控，李女明知莊男是她的丈夫，竟在她與莊男婚姻關係存續期間，李女於2017年5月18、19、23日私下偕同莊一同出遊，2人有擁抱、牽手照片，同年月5月23日更有親吻照片；另李女與莊於同年6月18日在車輛有性關係對話內容，有行車記錄器對話可證。 李女至遲於同年7月2日即知悉莊男有配偶，因當日李女以臉書與「小英」聊天，經「小英」告知已結婚，並傳「給你看我先生及小孩」，隨即上傳「小英」與莊合照及小孩照片給李女看。

李女同年7月16日、17日與莊視訊對話時，將她洗澡裸露畫面上傳與莊觀看，17日甚至有洗澡時胸部特寫畫面，足證兩人關係親密，李女所為足以破壞「小英」家庭生活之完整，已侵害被害人的配偶權，精神深受打擊，遂請求李女給付精神慰撫金100萬元。

李女辯稱，她於於106年3月間透過單身交友網站結識莊男，因莊堅稱他為單身，她始開始與莊交往。至同年7月間，因有女生一直打電話給莊，她為了蒐證才於2017年7月2日以臉書與「小英」聊天。

李女又說，「小英」雖有傳與莊合照及小孩照片給她看，但並非上傳身份證、婚紗照或全家福，而是一張「小英」與莊自拍合照及一張小孩單獨入鏡之照片，無法確定「小英」是莊的配偶，後來是因莊自己說溜嘴，她才知道莊已結婚，當下即決定不再交往並疏遠。

法官查出，李女主動與「小英」攀談，先以「你結婚了哦」詢問，「小英」回稱「是阿」，小英再說「恭喜」，「小英」回說「給你看我先生跟孩子」，並隨即傳照片，李女則回覆「你們好恩愛喔」，顯示李女已知莊男已婚。判李女賠償「小英」10萬元。