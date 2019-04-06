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放火燒草皮險燬養雞場 男子辯吸膠意識不清

2019-04-06 21:52聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市謝姓男子去年5月間自備瓦斯噴燈及打火機，在蘇姓男子經營養雞場旁東側產業道路燃燒草皮，火勢一發不可收拾，蘇見狀通報學甲消防分隊滅火，僅距養雞場10公尺火勢及時被撲滅，謝涉公共危險罪被起訴，他辯稱，吸食強力膠而意識不清，不被法官接受，處1年4月徒刑，可上訴。

台南地院調查，謝以抓蛇、抓魚出售為業，有搶奪、加重竊盜及竊盜等多項前科；去年5月6日上午8時15分，在蘇經營養雞場東側道路旁，持自備瓦斯燈及打火機點燃該處草皮燃燒，因而引起火勢，大火延燒至養雞場旁，岌岌可危。

蘇馬上報警處理，台南市消防局調派學甲分隊人車前往灌救，所幸撲滅火勢，僅距養雞場10公尺。未料，他隔天下午即潛入養雞場探路，8日清晨再度進入養雞場，偷走波蜜、舒跑、葡勝納營養飲料等，連偉特糖果也不放過，且收刮屋內短上衣5件、內衣、內褲及長運動褲各1件放入黑色手提袋內，得手後隨即離去。

蘇及學甲派出所員警作證，謝放火燒燬養雞場外草皮，火勢延燒至距離10公尺處才撲滅，火勢若未及時撲滅，確實可能燒到養雞場。

偵訊時，謝辯稱，因有吸食強力膠，所以意識不清，不確定有無放火。院方審理時，他改口放火目的是為抓蛇、驅蚊及取暖，當時行為時僅有小部分受吸食強力膠的影響。

法官認謝放火當日有意藉由火勢延燒，掩護後續竊盜犯行，同時，若火勢延燒至養雞內，恐將造內在內工作蘇等人的人身傷亡，顯然有害社會治安及公共安全。認謝放火燒燬他人所有之草皮，致生公共危險，處1年4月徒刑。

台南地院認謝姓男子放火燒燬他人所有之草皮，致生公共危險，處1年4月徒刑，可上訴。...
台南地院認謝姓男子放火燒燬他人所有之草皮，致生公共危險，處1年4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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