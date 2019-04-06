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第3度酒駕撞死軍人 判賠死者雙親531萬元

2019-04-06 22:28中央社 基隆市6日電

基隆市李姓男子去年1月間第3度酒駕，逆向超車撞死18歲林姓軍人，刑事部分，基隆地院判6年6月，民事部分，法院日前判需賠償林男雙親共新台幣531萬元。

判決書指出，李男去年1月2日中午12時許，先在新北巿汐止區汐萬路釣蝦場飲用啤酒4罐後，開車前往基隆市百福社區巡視投資的夾娃娃機店，晚間6時許，又在一旁的便利商店內喝了2罐啤酒，直到晚間7時50分許開車回家。

李男沿工建路往明德二路方向行駛時，欲超越前方1輛轎車，貿然以超過時速60公里跨越過劃有分向限制線，駛入對向車道超車，迎面撞上林男騎乘的機車，林男經送醫急救當天晚間8時許宣告不治，事發後，李男主動向到場處理警員自首，經實施酒測，酒測值達每公升0.66毫克。

判決書指出，李男曾在民國97年和103年間曾各有一次酒駕紀錄，97年間酒駕還因交通違規導致女友死亡，因與被害人家屬和解，涉犯過失致死罪部分，檢察官依職權予以不起訴。

法院表示，李男肇事後雖立即向倒地的林男下跪道歉，且犯後坦承犯行，態度尚佳，但李男已第2次酒後駕車導致無辜被害人死亡，難認可憫，依過失致死罪，判6年6月徒刑，全案可上訴。

林男的父母並提起附帶民事訴訟，請求包含扶養費、喪葬費、機車損害及200萬元精神慰撫金等在內，林父共求償350萬餘元，林母則459萬餘元。

法官根據「106年基隆市簡易生命表」計算林男父母的平均餘命，及行政院主計處編印的台灣地區家庭收支調查報告核算2人扶養費。另外，法官認為，林男死亡時年僅18歲，雙親痛失愛子，白髮人送黑髮人承受難以言說的苦痛，精神慰撫金200萬元尚屬合理應准許，判決李男應賠償林父241萬餘元，林母289萬餘元。

基隆酒駕行政院
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