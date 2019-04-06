親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜外銷清單 陳吉仲稱政策性採購將重創台灣

戀足癖爸要6少女穿絲襪聞腳逞慾 地院判1年8個月

2019-04-06 19:16聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市已婚、育有子女的陳男有「戀足癖」，自2016年父親節當日起，在網路前後邀約6名未滿16歲少女，分別在車內、摩鐵要求少女穿戴他所提供絲襪，讓他聞腳味、腳踏其下體至射精為止，並付少女1800元至3200元不等完事費。台中地院審酌，陳男全部坦承且有悔意賠償2名少女7萬4000元，另4位少女不願出面，判陳男有期徒刑1年8個月，得易科罰金，緩刑3年。全案可上訴。

判決書指出，碩士學歷的陳男有「戀足癖」，不顧已婚且育有子女身分，2016年8月8日父親節當日，以臉書帳號邀約未滿16歲少女至台中市文創園區，要求少女穿戴他所提供的女性絲襪，摸、聞少女腳味，甚至要少女以腳踩踏他下體直至射精。

陳男食髓知味，以同樣方式在網路邀約另5名少女，均提供絲襪給少女穿，多數在陳男車內行事；陳男對其中一名少女情有獨鍾，以較高價位3200元，帶少女進台中一處摩鐵，除要求少女穿戴絲襪踩踏其下體至射精，陳男還情不自禁親吻、撫摸少女胸部與下體。

去年6月，學校老師發現其中2名少女舉止有異，一問之下揭發「戀足癖」男事件，趕緊通知家長、報警處理。

陳男到案完全認罪，且與2名少女分別以2萬4000元、5萬元和解，另4名少女分別以「不想把事情鬧大、不想讓家長知情」、「覺得自己小孩有錯，但不願原諒陳男，不願調解」等原因不與陳男和解，6名少女均不對陳男提告。

合議庭審酌，陳男為滿足個人性慾，法紀觀念淡薄，已影響6名少女身心正常發展，念在陳男犯後坦承犯行，台中地院一審據此依5個對未滿14歲女子為有對價猥褻罪、4個對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，合併判刑1年8月、得易科罰金60萬5000元，准緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須接受4場法治教育，全案仍可上訴。

台中市陳男有「戀足癖」，前後邀約6名未滿16歲少女，分別在車內、摩鐵穿戴他所提供...
台中市陳男有「戀足癖」，前後邀約6名未滿16歲少女，分別在車內、摩鐵穿戴他所提供絲襪，腳踏其下體至射精為止。台中地院判陳男有期徒刑1年8個月，得易科罰金，緩刑3年。記者林佩均／攝影
分享

絲襪父親節猥褻
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

下藥迷昏友人強盜20萬 二審逆轉重判6年

2019-04-06 17:43

被嫌臭汗、磨牙不肯同床 人夫忍10年決定休掉陸妻

2019-04-06 16:35

裝針孔偷看 妻告上法院 老公辯：想看妳在幹嘛？

2019-04-06 15:01

偷藏鄰居信用卡帳單 男侵害隱私權判賠3000元

2019-04-06 12:09

檢警掃蕩竹聯幫戰堂戰地會 會長及幫眾全都判刑

2019-04-06 10:24

罵警察「畜生」 代價是拘役30天還得賠償3萬元

2019-04-06 10:23

指紋掃描機有城鄉差距 冒名難辨

2019-04-06 00:59

北市刑警：不敢想像有縣市分局還在用油墨捺印

2019-04-06 00:59

質詢韓國瑜遭恐嚇 鄭孟洳：不該在鍵盤後霸凌

2019-04-05 23:48

吃屎哥嗆炸總統府 網友：警察要去抓你了一路好走

2019-04-05 21:34

影／貨車硬闖平交道撞斷護欄 還硬凹「有減速」

2019-04-05 17:16

鄭孟洳：不管挺不挺韓國瑜 都不該網路人身攻擊

2019-04-05 15:26

「威士忌喝到茫」自撞路樹 被母罵醒才投案

2019-04-05 15:17

查扣BMW大7 南投地檢將以新車價對半拍賣

2019-04-05 14:36

又是酒駕！受害者成植物人 肇逃辯稱：以為壓到機車

2019-04-05 14:10

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

6天2起！寶瓶星號郵輪往日本途中又一男旅客猝死

2019-04-06 17:10

說好「只嘿咻不談感情」女子口交完暈船愛上對方

2019-04-06 12:03

好市多「人肉占結帳台」 婦卡位失敗嗆：不代表我該讓

2019-04-06 16:41

缺德！掃墓驚見墳前都垃圾 墳體破損骨甕還外露

2019-04-06 10:43

添好運組長強壓女員工頭 要她在男同事腿上休息

2019-04-06 10:10

自封網紅「吃屎哥」揚言炸總統府 2小時後落網

2019-04-05 21:27

北市萬華公園刺殺街友 兇嫌竟是2進2出監獄的香腸伯

2019-04-05 21:25

北市刑警：不敢想像有縣市分局還在用油墨捺印

2019-04-06 00:59

清明掃墓 小心燒紙變燒草

2019-04-05 21:44

租屋糾紛逼吞子彈餵毒 男奄奄一息才丟包

2019-04-06 15:18

救1位臥軌男、600位火車乘客！「小護士」員警擋住自強號

2019-04-06 14:16

北市萬華又見砍人案 民眾驚呼：為何治安問題這麼大？

2019-04-05 20:28

影／勇警飛奔600米 阻火車前行救臥軌男和百名乘客

2019-04-06 11:58

永靖鄉代會主席涉賄被押 傳出曾把賄款吊在停車場樹上

2019-04-05 19:30

影／涉毒男遇警逃竄失控出車禍 員警緊追10公里逮2人

2019-04-06 11:52

影／警界小畫家 用畫筆帶你認識警察工作

2019-04-05 21:21

獨／調查局清明連假破製毒廠 查獲兩百萬顆一粒眠

2019-04-06 07:04

指紋掃描機有城鄉差距 冒名難辨

2019-04-06 00:59

開贓車拒檢逃竄 撞死彭淮南大哥

2019-04-06 00:59

衝進家門就沒事？ 通緝犯在家門口被警撲倒

2019-04-06 13:35

飛來橫禍！ 搭渡輪疑遭釣客甩鉛錘砸傷頭

2019-04-05 20:18

台灣人太善良！男路倒民眾急報警 竟被逮到是毒蟲

2019-04-06 15:24

艋舺公園刺死街友後 香腸伯奔板橋旅館爽爽睡

2019-04-06 13:52

裝針孔偷看 妻告上法院 老公辯：想看妳在幹嘛？

2019-04-06 15:01

普悠瑪案擴大行政懲處 擬納入司機

2019-04-06 01:14

怎麼開的？ 機車卡汽車底盤 騎士死裡逃生

2019-04-06 14:18

罵警察「畜生」 代價是拘役30天還得賠償3萬元

2019-04-06 10:23

澎湖查緝非法捕魚 男釣不到3公斤漁獲卻吃上官司

2019-04-06 14:30

吃屎哥嗆炸總統府 網友：警察要去抓你了一路好走

2019-04-05 21:34

女子坐路邊喃喃被「魔神仔」帶到龍潭 警查出失蹤人口

2019-04-06 14:58

民眾幫幫忙！消防隊隊犬「小黃學姊」失蹤急尋

2019-04-06 14:51

檢警掃蕩竹聯幫戰堂戰地會 會長及幫眾全都判刑

2019-04-06 10:24

超跑、重機墾丁車聚耍帥 警方強力路檢

2019-04-06 12:23

影／下車哈完菸內急撞車逃逸 車主怒：求償到底

2019-04-06 12:17

調查局破毒工廠 扣200萬顆一粒眠

2019-04-06 00:59

嘉義市連環撞車禍 疑汽車駕駛開車恍神

2019-04-06 10:23

獼猴被噴紅漆 遊客不捨罵缺德

2019-04-06 00:59

婦人嫌鄰居養鵝叫聲吵 提熱水燙鵝蛋恐罰上萬元

2019-04-06 18:39

被嫌臭汗、磨牙不肯同床 人夫忍10年決定休掉陸妻

2019-04-06 16:35

偷藏鄰居信用卡帳單 男侵害隱私權判賠3000元

2019-04-06 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top