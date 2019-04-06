戀足癖爸要6少女穿絲襪聞腳逞慾 地院判1年8個月

2019-04-06 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市已婚、育有子女的陳男有「戀足癖」，自2016年父親節當日起，在網路前後邀約6名未滿16歲少女，分別在車內、摩鐵要求少女穿戴他所提供絲襪，讓他聞腳味、腳踏其下體至射精為止，並付少女1800元至3200元不等完事費。台中地院審酌，陳男全部坦承且有悔意賠償2名少女7萬4000元，另4位少女不願出面，判陳男有期徒刑1年8個月，得易科罰金，緩刑3年。全案可上訴。

判決書指出，碩士學歷的陳男有「戀足癖」，不顧已婚且育有子女身分，2016年8月8日父親節當日，以臉書帳號邀約未滿16歲少女至台中市文創園區，要求少女穿戴他所提供的女性絲襪，摸、聞少女腳味，甚至要少女以腳踩踏他下體直至射精。

陳男食髓知味，以同樣方式在網路邀約另5名少女，均提供絲襪給少女穿，多數在陳男車內行事；陳男對其中一名少女情有獨鍾，以較高價位3200元，帶少女進台中一處摩鐵，除要求少女穿戴絲襪踩踏其下體至射精，陳男還情不自禁親吻、撫摸少女胸部與下體。

去年6月，學校老師發現其中2名少女舉止有異，一問之下揭發「戀足癖」男事件，趕緊通知家長、報警處理。

陳男到案完全認罪，且與2名少女分別以2萬4000元、5萬元和解，另4名少女分別以「不想把事情鬧大、不想讓家長知情」、「覺得自己小孩有錯，但不願原諒陳男，不願調解」等原因不與陳男和解，6名少女均不對陳男提告。