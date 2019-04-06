下藥迷昏友人強盜20萬 二審逆轉重判6年

2019-04-06 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男子2年多前聯絡林姓友人，能否載他南下高雄匯款至大陸地區，林得知對方可能隨身攜帶大量現金，在早點內加摻FM2成分藥品，待安眠效力發作後陷入昏睡，將轎車駛入古坑服務區，強盜陳身上現金20萬元，一審認林犯竊盜罪處8月徒刑，檢方不服上訴，二審認他以欺瞞之方法使人施用第3級毒品，事證明確，改判6年徒刑。

台南高分院合議庭認為，原審認證據不足以證明林有加摻第三級毒品氟硝西泮（FM2）成分的不明製劑在早點內，變更檢方的起訴法條而以竊盜罪論處並不恰當，檢方上訴指摘原判決不當有理由，因此，將原判決撤銷改判。

雲林地院合議庭判決指出，陳曾表示前晚失眠，有服用安眠藥、 睏倦等情形，案發當時並未扣得剩餘豆漿或裝盛容器檢驗，無法排除陳有透過其他管道取得含有氟硝西泮成分藥物自行服用或其他原因服用的可能下，僅依檢方所舉證據，難認林下藥迷昏陳。

二審合議庭勘驗行車紀錄器結果，陳食用林備置早點後約15分鐘，仍未喪失意識，之後錄影中斷，約1小時12分後重啟錄影時，陳已陷入昏睡，並未違反含FM2成分製劑的藥理作用時間，且林駕車過程，曾將頭手伸出窗外，丟棄2小張白色疑似紙屑物品等。

合議庭認林確在為陳備置的早點內加摻含有FM2成分不明製劑，待陳食用後陷入昏睡，不能抗拒而取陳現金20萬元、隨身黑色手提袋等物。林辯稱僅是竊盜，並不可採信。