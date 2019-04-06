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被嫌臭汗、磨牙不肯同床 人夫忍10年決定休掉陸妻

2019-04-06 16:35聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陸妻嫌棄先生磨牙、有汗臭不肯同房，回大陸就不再來台，先生訴請離婚獲准。示意圖／i...
陸妻嫌棄先生磨牙、有汗臭不肯同房，回大陸就不再來台，先生訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
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1名大陸籍女子10年前嫁來台灣，卻和老公相處不睦，嫌他睡覺磨牙、有汗臭，最後甚至不肯同床，直到去年回鄉就不願來台，拋下先生、小孩不顧，老公苦勸將近1年對方仍無動於衷，無可奈何下向法院訴請離婚，院方認為妻子明確表明不願共同生活，判准2人離婚。

老公說，2008年和妻子在大陸福建登記結婚，回台一起生活後對方就一直嫌棄他，舉凡睡覺打呼、磨牙，有汗臭味等，又嫌家裡髒衛生環境差，更不滿他賺的錢太少，最後甚至不肯和他同床。

先生表示，彼此感情越來越冷淡，家中開銷、扶養兒女都是他負責，老婆去年5月回大陸後就不肯再來台灣，已經無法履行夫妻同居義務，認為感情破裂婚姻走不下去，向法院訴請離婚。

他們小孩也作證說，從小到大都是爸爸照顧比較多，去年5月媽媽離家前有說，自己要回大陸但沒交代何時，或有沒有要回來；而妻子經通知未到庭，也沒提出任何書狀陳述或聲明。

法院認為，妻子離家已經將近1年，期間雖然和老公有保持聯繫，但明確表示不願回家共同生活，已經有礙夫妻共同生活本質，造成夫妻關係有名無實，達到重大而不能回復破綻，認為老婆應該要負較重責任，而先生主張有依據，准許2人離婚。

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