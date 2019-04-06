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持獵槍被判有罪 原民青年盼提非常上訴

2019-04-06 15:55中央社 台東縣6日電

太魯閣族楊姓青年因持有獵槍，花蓮地方法院判處2年有期徒刑。監委調查，原住民持槍械已除罪化，法院判決錯誤。入監服刑的楊姓青年今天表示，希望能儘快提非常上訴，早點出獄。

民國104年2月間，當時僅有18歲的于姓青年（後來從母姓改姓楊）因持有獵槍，遭警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項未經許可持有可發射金屬具有殺傷力槍枝罪之重大刑案移送，最輕本刑3年以上有期徒刑。

花蓮地方法院審理時，因楊姓青年坦承犯罪，依違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項，判處有期徒刑2年，並併科罰金新台幣3萬元，楊姓青年在律師的建議下放棄上訴，判刑定讞。

監察委員瓦歷斯．貝林及高涌誠一年前要調查法院原住民專庭的執行成效時，意外發現這起案件，詢問當時的法扶律師陳采邑，陳采邑告知楊姓青年具有原住民身分，法院引用錯誤法條判決。

瓦歷斯．貝林及高涌誠於是著手調查此案，發現楊姓青年在審理中改從母姓，已取得原住民身分，並且在法庭上告知法官「我有原住民資格，是太魯閣族」，但是法官依然引用違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條判決，而不是改以第20條第1項。

槍砲彈藥刀械管制條例第20條原住民持有自製獵槍除罪化之規定，「原住民未經許可，製造、運輸或持有自製之獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製之魚槍，供作生活工具之用者，處新台幣2千元以上2萬元以下罰鍰。免除刑事責任。

瓦歷斯．貝林和高涌誠認為，楊姓青年適用第20條除罪化條款，花蓮地方法院有判決錯誤情形，對甫成年之楊姓青年身心狀況造成難以回復之傷害，殘害人權甚鉅。

另外，瓦歷斯．貝林委和高涌誠調查時，也發發現法扶幫楊姓青年請的范姓律師，在準備程序時始見到被告楊姓青年，既未討論案情，又要楊姓青年當庭認罪，且於庭訊時未聽聞楊姓青年答稱他是太魯閣族原住民，又未於庭訊後閱卷，即提出楊姓青年認罪答辯書，審判期日之庭訊亦為認罪之答辯。

范姓律師已違反律師法第32條第2項業務上應盡之義務之規定。

瓦歷斯．貝林及高涌誠提出調查意見，函請法務部研議將范明賢律師移送懲戒，並轉台灣高等檢察署「有罪確定案件審查會」研提再審、轉最高檢察署檢察總長研提非常上訴。

原住民太魯閣族漁民
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