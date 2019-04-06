裝針孔偷看 妻告上法院 老公辯：想看妳在幹嘛？

2019-04-06 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名人妻控訴常遭先生家暴，還無故懷疑她搞外遇，偷偷在2人房間中裝針孔攝影機，她發現後氣得質問老公是什麼意思，對方竟回「要看妳都在幹嘛」，妻子忍無可忍訴請離婚；法院認為，先生施暴又裝針孔窺探老婆隱私，已嚴重侵害對方人格尊嚴，夫妻情感蕩然無存，判准離婚。

妻子說，結婚9年多起初和公婆同住，但房子隔音極差，家人間各種噪音讓她出現焦慮、失眠症狀，加上先生財務不穩定，自己已經對婚姻感到相當疲憊，後來又多次遭對方推打、摔東西，先生甚至又懷疑她外遇，就在寢室內裝針孔，她不堪種種壓力搬回娘家住，並訴請離婚。

但老公反駁說，2人分居、妻子訴請離婚及保護令核發都來的太突然且莫名其妙，他也否認有裝針孔，還說可以提出該機器以供檢視，強調沒有拆過的痕跡。

法院審酌，妻子當時和老公對峙時曾向婆婆說「他在房間裝針孔攝影機拍我」，並質疑違法，老公則回說「我要看妳到底都在幹嘛？妳沒上班都在幹嘛？」還說「去年的事情」、「她應該不知道」等語，足以證明有裝針孔的行為。

加上老婆稱先生朝她辱罵髒話、情緒失控摔東西，動手推人等，也有老公當時寫下的悔過書，她公公也做稱說，兒子的婚姻中媳婦一直忍耐，導致她話越來越少有憂鬱症。