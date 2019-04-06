睡車上被打擾 男子五字經罵員警被判50日

2019-04-06 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市吳姓男子衣衫不整與女友在車內昏睡，因轎車停放巷口影響交通，市警三分局和順派出所員警獲報到場，吳不甘遭打擾且被查出是毒品通緝犯，下車後口出五字經穢語幹譙，整個人抓狂衝撞員警，致員警倒地右膝擦挫傷，經支援警方當場壓制逮捕送辦，台南地院認吳犯妨害公務執行罪，處拘役50日，可上訴。

檢警調查，34歲吳去年涉嫌毒品案未到案，遭台南地檢署通緝，為了躲避查緝，到台南投靠女友。今年1月22日晚間8時，他開女友的轎車，將轎車停在安南區安和路巷口處影響交通，民眾報警，市警三分局和順所呂姓員警到場了解，女友先行下車，頭髮、衣衫凌亂，吳仍躺在車內沈睡，呂拍打車窗要求吳下車。

吳起初很配合，但警方查身分證發現他是毒品通緝犯，告知權利義務後，上前想上手銬，當場「X你娘雞歪 」五字經辱罵員警 ，整個人情緒失控，向前衝撞呂及2名支援警力激烈反抗，過程造成呂摔倒在地，致右膝挫傷合併擦傷，員警一擁而上將他壓制逮捕。

吳被帶回警所後，改向員警求情，表示在車上睡覺，被警方吵醒才會火氣大。警方依公然侮辱及傷害罪嫌，將他送辦。