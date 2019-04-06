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露鳥俠再犯求輕判 二審判4月罰12萬定讞

2019-04-06 14:43中央社 台北6日電

趙姓男子在街上對女子掏出生殖器「露鳥」，一審判刑4月，得易科罰金新台幣12萬元；趙提上訴指已尋求醫療協助請求輕判，二審認定他有多次公然猥褻前科又再犯，駁回上訴定讞。

新北地方法院一審審酌趙男之前曾有三次公然猥褻前科，認定他構成累犯，加重其刑，判他4月徒刑，得易科罰金。

趙男不服，向二審提起上訴並主張，他雖然有多次公然猥褻前科，但他在104年間已尋求醫療協助，現在也戒酒了，他患有衝動控制障礙疾病，無法控制自己在異性面前裸露生殖器的行為，已就醫治療，不會再犯，他扶養3名子女與年邁雙親，請求從輕量刑。

二審法院調查，趙男在警詢時說，不記得案發狀況，在檢察官偵訊時則坦承，並說當時要回家，經過女店員的公司門口，看到女店員，就想脫褲子露出生殖器，後來看到店內有人拿手機要報警就跑了，這足以證明，趙男具有違法辯識判斷能力，且有醫院鑑定顯示，他沒有明顯精神科臨床症狀。

二審審酌趙男犯多次公然猥褻罪後，又再犯案，可見未因前案判刑後心生警惕，不宜寬貸，另也審酌大法官755號解釋（宣告累犯一律加重最低本刑的規定違憲）後，認定他對刑罰感受力薄弱，考量兼顧社會防衛，仍有加重其刑的必要，但不過苛侵害人身自由，因此宣判駁回上訴，維持一審刑度，全案定讞。

猥褻新北大法官
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