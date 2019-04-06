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檢警掃蕩竹聯幫戰堂戰地會 會長及幫眾全都判刑

2019-04-06 10:24聯合報 記者王長鼎╱即時報導

竹聯幫戰堂戰地會會長金姓男子106年3月不滿代步賓士汽車遭人開槍示威，率幫眾持槍上門恐嚇威脅，追討50萬元修車費，同年7月為小弟出氣，號召50多名幫眾前往北市一間檳榔攤開槍洩憤，去年1月經檢警蒐證偵辦後，依違反組織犯罪、槍砲及恐嚇取財等罪依法起訴。

新北地院日前依恐嚇取財未遂罪及恐嚇危害安全罪，判處金男5個月徒刑，旗下小弟黃姓男子6個月徒刑，蔡姓、熊姓、李姓、夏姓男子各5個月徒刑，得易科罰金；巫姓及蔡姓男子依槍砲罪分處4年6個月和3年10個月徒刑，及併科罰金各5萬元，另涉恐嚇危害安全、恐嚇取財未遂及毀損等罪，合併判處各7個月徒刑，均得易科罰金，可上訴。

判決指出，綽號「小金、金哥」的37歲金姓男子以竹聯幫戰堂戰地會會長自居，在新北市永和區設立堂口據點，對外以經營刺青店做為掩護，金男因與家中開設中藥行的賴姓男子有債務糾紛，賴男友人陳姓男子為替賴出氣，106年3月間，乘坐黃姓友人所開汽車，對金男停放在刺青店門口的賓士汽車連開5槍示威。

金男不滿遭人登門示威，同年5月夥同綽號「兔子」黃姓男子（37歲）、綽號「白胖」巫姓男子（22歲）、綽號「螃蟹」李姓男子（22歲）、綽號「澔澔」蔡姓男子（21歲）、綽號「寶寶」熊姓男子（24歲）和22歲蔡姓男子及20歲夏姓男子前往中藥行找賴男談判，追討50萬元修車費。

眾人一到中藥行便將鐵門拉下，熊男在門外把風，巫男動手破壞監視器，黃男持短槍出言恫嚇賴男說，「我是在地的，你打算要怎麼處理？」賴父友人見狀，以「事不關己」為由，快閃離開並打電話報警。

永和警方獲報趕抵，把風的夏男示警後快步開溜，巫男趁警方敲打鐵捲門之際，攜槍從後門逃跑，警方入內後，金男等人以閉門討論雙方債務為由當藉口推託犯行，警方為避免事態擴大打草驚蛇，金男等人帶返派出所製作查訪紀錄後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方事後深入追查，金男旗下小弟、刺青店員工巫姓男子與台北市北投區台聯幫黃姓男子在臉書上互嗆，106年12月21日金男為替巫男出頭，號召50多名幫眾前往台北市北投區承德路上一間檳榔攤對空鳴槍點燃信號彈發出紅色火光示威。

永和警方去年1月由檢察官指揮，持搜索票掃蕩竹聯幫戰堂位於新北市各堂口，依法逮捕金男及旗下幫眾，新北地檢署於去年6月起訴。

新北地院日前依恐嚇取財未遂罪，判處金男、熊男、李男各5個月徒刑，得易科罰金15萬元，黃姓男子6個月徒刑，得易科罰金18萬元；蔡男依恐嚇取財未遂罪判刑4個月，恐嚇危害安全罪判刑2個月，合併執行5個月，得易科罰金15萬元；夏男依恐嚇危害安全罪，各處3個月徒刑，合併執行5個月，得易科罰金15萬元。

巫姓及蔡姓男子依槍砲罪分別判處4年6個月和3年10個月徒刑，及併科罰金各5萬元，巫男另涉恐嚇取財未遂罪，判處4個月徒刑、毀損罪判處4個月，合併執行7個月，得易科罰金21萬元；蔡男另涉恐嚇危害安全罪，判處4個月徒刑、毀損罪判處4個月徒刑，合併判處7個月徒刑，得易科罰金21萬元，仍可上訴。

檢警聯手掃蕩竹聯幫戰堂戰地會，新北地院將戰堂戰地會會長金姓男子及旗下幫眾分別依法...
檢警聯手掃蕩竹聯幫戰堂戰地會，新北地院將戰堂戰地會會長金姓男子及旗下幫眾分別依法判刑。圖／報系資料照
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