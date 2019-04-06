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走錯包廂不爽被幹譙 2男遭刺肚破腸流緊急送醫

2019-04-06 09:44聯合報 記者王長鼎╱即時報導

吳姓及鄭姓男子3年前與多名網友相約到新北市KTV歡唱，不爽陌生的24歲劉姓男子闖錯包廂，飆罵趕人，引起劉男不滿，立即夥同另名23歲劉姓、高姓、謝姓男子及郭姓女子興師問罪，吳、鄭二人慘遭眾人圍毆，還遭劉男持彈簧刀刺傷，當場肚破腸流，緊急送醫二人才撿回小命。

23歲劉姓男子因持刀刺傷吳、鄭二人，2年前已被新北地院依殺人未遂罪判刑6年，高、謝二人依傷害罪判刑10個月，24歲劉男依傷害罪判刑8個月；吳、鄭二人並提起請求損害賠償附帶民事訴訟，新北地院民事法庭日前判處劉男等人應分別賠償鄭男528萬1946元，吳男99萬8616元，仍可上訴。

判決指出，105年9月27日凌晨，24歲劉姓男子與23歲劉姓男子，和綽號「東東」謝姓男子、綽號「小黑」高姓男子及郭姓女子等人，前往永和區星光大道KTV歡唱，24歲劉姓男子因誤闖隔壁包廂遭吳姓及鄭姓男子等人飆罵並轟出包廂大門，引起劉男不爽。

劉男回到自己包廂向友人表達不滿，眾人為替劉男討回公道，立馬衝到隔壁包廂興師問罪，吳、鄭二人不僅遭眾人徒手毆打，還遭23歲劉姓男子持彈簧刀朝二人腹部猛刺多刀，導致二人當場肚破腸流，劉男等人逞凶後也迅速逃離現場，轉戰中和區另間連鎖KTV繼續歡唱。

刑事部分，新北地院已於106年9月依殺人未遂罪，將23歲劉男判刑6年，高、謝二人依傷害罪判刑10個月，24歲劉男依傷害罪判刑8個月；民事損害賠償部分，新北地院民事法庭日前依醫療、看護費用及勞動力減損與精神撫慰金，判決劉男等人應分別賠償鄭男528萬1946元，吳男99萬8616元，仍可上訴。

新北市劉姓男子3年前在永和區一間KTV唱歌，不爽友人走錯包廂被幹譙，竟持彈簧刀刺...
新北市劉姓男子3年前在永和區一間KTV唱歌，不爽友人走錯包廂被幹譙，竟持彈簧刀刺傷二人，新北地院日前民事判決劉男等人要分別賠償500多萬元及99萬餘元。圖／報系資料照
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