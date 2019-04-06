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科技比對指紋 5分鐘內現原形

2019-04-06 00:59聯合報 記者李奕昕謝恩得李承穎、何烱榮／連線報導

指紋活體掃描器在大都會的偵查隊處處可見，印出來的指紋卡相當清楚。記者李承穎／攝影
指紋活體掃描器在大都會的偵查隊處處可見，印出來的指紋卡相當清楚。記者李承穎／攝影
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警方統計指紋比對出的冒名犯嫌人數，十多年前最高峰一年破千人，刑事局至今每年透過指紋比對的冒名案件仍有上百人，且以酒駕、竊盜和施用毒品等案件最常見，冒用對象通常是親人，因彼此長得像，讓第一線檢警無法判斷。

冒名頂替案件也因警方科技設備而有城鄉差距。油墨指紋捺印在台北市等六都幾乎絕跡，但部分財政困難縣市警局仍在使用，有些資淺刑警經驗不足，不懂拿捏力道，印得不清楚外，有時還讓嫌犯喊痛，員警更沾得滿手油墨。

刑事局目前指紋資料庫約一二○○萬筆，其中五百萬筆是依刑事訴訟法所取得的犯嫌指紋，七百萬筆來自二○○一年前的役男建檔。若犯嫌冒用身分的指紋在資料庫，使用指紋活體掃描器，以光學設備擷取指紋進入電腦，當下即可連線資料庫比對，五分鐘內就可讓冒名者無所遁形。

警方說，若使用油墨按捺指紋無法立即判斷，分局會定期把指紋卡送往縣市警局，各單位每半個月彙整後轉送刑事局，再花半個月掃描建檔，才能比對資料庫，往返時間可能會長達半年以上。

台北市的刑警坦言，不敢想像有縣市分局還在用油墨捺印指紋，應該立即淘汰，加入科技辦案的腳步。

不過，若指紋資料庫內原始資料有誤，仍可能發生冒名事件。今年一月在彰化縣查獲密醫「林運淞」，查扣五輛中型貨車的過期藥物；他應訊時自稱林明輝，林運淞是對外行醫的假名，檢察官聲押禁見獲准，消息見報後，真正的林明輝出面指控有人冒用他的名字，檢警追查才發現，密醫竟是冒名逃匿卅多年的通緝犯林偉強。

五十七歲林偉強與林明輝曾是朋友，熟知林明輝的個資，他在一九八五年間涉嫌偷醫院嗎啡被捕時，就以林明輝名字應訊，並按捺指紋建檔；由於當年役男和嫌犯是十指沾油墨後，在指紋卡上按捺指紋存檔，無法連線比對。今年初他在彰化被捕，雖以指紋活體掃描器採集指紋，仍被蒙混過關，直到媒體報導，才揭開這起冒名卅多年的真相。

役男通緝檢察官酒駕北市
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