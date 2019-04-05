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吃屎哥嗆炸總統府 網友：警察要去抓你了一路好走

2019-04-05 21:34聯合報 記者李隆揆╱即時報導

一名游姓男子今天在臉書發布影片，自稱是網路紅人「吃屎哥」，並提到「我不要命了，我要炸總統府啦」，馬上被網友檢舉，總統府轄區中正一分局警方獲報後已請游男居住地中壢分局警方協助偵辦，並在傍晚將游男法辦。

據了解，游男在發完影片後，還發文表示「東西跟兄弟都準備好了，人生最後一戰」，還引來網友留言反嗆，「警察要來抓你了，一路好走」。警方獲報後到游男住處找人，發現游男嚇的離家出走，仍在傍晚時分堵到游男將其帶回偵辦。

游男在發完影片後，還發文表示「東西跟兄弟都準備好了，人生最後一戰」，還引來網友留...
游男在發完影片後，還發文表示「東西跟兄弟都準備好了，人生最後一戰」，還引來網友留言反嗆，「警察要來抓你了，一路好走」。記者李隆揆／翻攝
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